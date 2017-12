Irina Popa din Galaţi, cîştigătoarea Marelui Trofeu Mamaia 2008

Cel mai important eveniment muzical din România, dedicat descoperirii tinerelor talente şi creaţiilor de valoare, Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia 2008”, s-a desfăşurat, în perioada 21 - 24 august, la Teatrul de Vară din staţiunea Mamaia. Cea de-a 38-a ediţie a manifestării s-a bucurat de un public numeros, din rîndul spectatorilor care au asistat la cele trei seri de festival făcînd parte numeroşi iubitori ai muzicii, artişti, oficialităţi, reprezentanţi mass-media. Printre cei prezenţi, în acest weekend, la eveniment, s-au numărat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, preşedintele PSD, Mircea Geoană, primarul municipiului Mangalia, Claudiu Tusac.

Organizat de CJC, în colaborare cu Societatea Română de Televiziune, avînd ca partener asociat Fundaţia „Fantasio”, festivalul de la Mamaia a dovedit că este un eveniment de marcă în peisajul muzical autohton, show-urile de excepţie, susţinute de artişti de renume, dar şi concursul în care s-au remarcat tinere talente fiind „ingredientele” unei ediţii de succes. „Împreună cu colegul meu, Nicuşor Constantinescu, am venit să vedem partea de competiţie, pentru că, pînă la urmă, Festivalul Mamaia rămîne printre puţinele care încearcă şi reuşesc să descopere talente. Una este să faci un festival pentru spectacol şi este OK, tot respectul, am fost la Callatis, săptămîna trecută, acolo a fost o chestiune de spectacol cu vedete consacrate. Aici, la Mamaia, festivalul îşi păstrează istoria şi tradiţia, în încercarea de a găsi talente din toate colţurile ţării. Faptul că a ajuns la Mamaia este o rampă extraordinară de lansare, este o şansă unică pentru un tînăr. Eu îmi doresc să văd tineri artişti din România pe marile scene din străinătate. Poate că rolul guvernului viitor este să dea o şansă celor care se afirmă la Mamaia, să mergă mai departe, undeva în străinătate”, a declarat Geoană. La rîndul său, Nicuşor Constantinescu, a spus: ¬„În acest an, CJC a început, din primăvară, o preselecţie care a avut loc în 24 de localităţi istorice din România şi foarte mulţi tineri care nu aveau posibilităţi financiare să vină la Bucureşti, pentru preselecţii, aşa cum s-a întîmplat în ultimele 25 de ediţii, au putut veni gratuit să facă dovada calităţii talentului lor“.

Mihai Alexandru, pe prima treaptă a podiumului la Creaţie, cu piesa „Dă-mi o bere”

La fel ca şi în prima seară a festivalului, atît vineri, cît şi sîmbătă, publicul a fost numeros, copii, dar şi părinţi şi bunici primind cu aplauze reprezentaţia concurenţilor şi a artiştilor care au susţinut recitaluri. Marcel Pavel, „Provincialii”, George Nicolescu, „Mandinga” sînt doar cîteva nume din „galeria” interpreţilor consacraţi care au evoluat pe scena Teatrului de Vară.

Juriul ediţiei cu numărul 38 a festivalului a fost format din: Mădălin Voicu (preşedinte), Cristian Zgabercea - directorul Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, Viorel Gavrilă, Daniela Vlădescu - directorul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, Corina Chiriac, Berti Barbera, Titus Andrei, Mircea Drăgan, Adrian Romcescu, Zoia Alecu şi Cornelia Andreescu. Componenţii juriului a susţinut, ieri după-amiază, la hotelul Flora din Mamaia, o conferinţă de presă în cadrul căreia s-a discutat despre organizarea Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia 2008”. „Acestă ediţie, fără să fiu subiectiv, a avut darul de a descoperi un nou parfum al acestui festival. Sînt foarte fericit că am participat la acest festival”, a declarat Mădălin Voicu. La rîndul său, Cristian Zgabercea, preşedinte al Comisiei de Organizare a Festivalului, a precizat că festivalul se va încheia cu o nouă caravană la care vor participa cei 12 finalişti ai secţiunii Interpretare şi, dacă vor dori, şi artişti finalişti de la Creaţie.

O altă noutate a acestei ediţii este faptul că Marele Trofeu al festivalului nu a fost acordat unuia dintre cîştigătorii premiului I la Interpretare sau Creaţie, ci a revenit concurentului cu cel mai mai mare punctaj, pentru a se încuraja tinerele talente şi pentru a se oferi mai multe premii. Trofeul Mamaia 2008, constînd într-un autoturism marca Skoda, a fost cîştigat de Irina Popa, o tînără din Galaţi, care a reuşit să impresioneze publicul prezent la Teatrul de Vară din Mamaia încă din prima zi de festival. Tînăra interpretă a încîntat audienţa cu piesa „Pentru dragostea ta”. Juriul a mai decis ca, la secţiunea Interpretare, premiul I să fie acordat Minodorei Dediş, din Galaţi, în timp ce locul al II-lea i-a revenit Ralucăi Nistor, din Deva. Pe locul al III-lea, la secţiunea Interpretare, s-a clasat Ligia Moldovan, din Cluj. „Eu mi-am făcut datoria pe scenă, m-am jurizat singură, mi-am dat 9.50. Se putea şi mai bine. Ca întotdeauna, există loc de mai bine. Nu am emoţii cînd urc pe scenă, doar emoţii constructive, dar asta şi datorită faptului că urmez o facultate de teatru şi aici am învăţat să îmi stăpînesc foarte bine emoţiile. Am mai participat la diferite festivaluri, am luat premiul I la Festivalul Aurelian Andreescu, trofeul Ghiocelul de Aur şi altele”, a spus Minodora Dediş.

Locul I la Creaţie a fost cîştigat de piesa lui Mihai Alexandru, intitulată „Dă-mi o bere”, în timp ce pe locul al II-lea s-a clasat melodia „Viaţa în doi”, semnată Dan Helciug. Bronzul Creaţiei a ajuns a compoziţia intitulată „Prima zi fără tine”, semnată şi interpretată de Sergiu Daraban. Premiul „In memoriam Teo Peter” a ajuns la trupa „Conexiuni”, iar premiul de excelenţă al Fundaţiei Internaţionale „Ion Voicu” a fost acordat compozitorului Viorel Gavrilă. „Mă onorează acest premiu, mai ales că este dat de un dirijor”, a declarat Viorel Gavrilă. Premiul presei a ajuns la cîştigătoarea Marelui Trofeu, Irina Popa, din Galaţi, iar premiul TV Neptun a ajuns la Cristina Vasiu din Hunedoara. Societatea Română de Radiodifuziune a oferit premiul special la Creaţie melodiei „Du-mă”, compusă de Marian-Bogdan Taşcău şi la Interpretare Oanei Nicuţ, din Dolj. Premiul de popularitate a fost cîştigat de Brigitta Balogh, care a interpretat piesa „Spune-mi dacă vrei”, compusă de Gabriel Băruţă.