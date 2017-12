"Iris", din nou la Constanţa

Legendara formaţie de rock “Iris“ va reveni la Constanţa, în clubul "Phoenix", pe data de 19 ianuarie. "Iris" s-a format în anul 1977, grupul evoluînd în formula Nuţu Olteanu, Emil Lechiţeanu, Nelu Dumitrescu. De-a lungul timpului, componenţa formaţiei a suferit schimbări, prin trupă perindîndu-se Lucian Chivu, Sorin Chifiriuc, Florin Ochescu, Marty Popescu sau Adrian Ilie. Într-o activitate de aproape 23 de ani, "Iris" s-a impus drept cel mai solid nume al rock-ului românesc. La începutul anilor '80, tandemul Cristi Minculescu-Nelu Dumitrescu, care a rezistat pînă astăzi, cînta împreună cu Nuţu Olteanu (chitară), Florin Ochescu (chitară) şi Marty Popescu (chitară bas). Împreună au realizat un excelent album de debut, din care, majoritatea pieselor au intrat în istoria rock-ului românesc: "Doar pentru voi", "Trenul fără naş", "Pe ape", "Cei ce vor fi". În 1987 apare "Iris II", cu copertă mult prea îndrăzneaţă pentru acea perioadă, care îl reprezenta pe unul din idolii lui Cristi, Angus Young, în acţiune. Pe atunci, "Iris" însemna, pe lîngă Cristi şi Neluţu, Mihai Alexandru (chitară solo, vocal), Valter Popa (chitară solo), Doru "Boro" Borobeică (chitară bas). Un an mai tîrziu, trupa "Iris" realizează cel de-al treilea album, intitulat "Nu te opri", înregistrat în aceeaşi componenţă ca şi "Iris II". Discul conţine opt piese, dintre care s-au remarcat "Floare de iris", "Uită tot ce-a fost", "Eu şi cu mine" şi "Ploaia de vise".

În 1992, la concertul aniversar "Iris 15 ani", la Sala Polivalentă din Bucureşti au asistat 10.000 de spectatori, 2000 rămînînd fără bilete. Aceasta contituie un record de audienţă pentru un grup românesc, neegalat pînă în prezent. În acelaşi an, în cadrul festivalului de la Cannes, "Iris" ocupă locul II la secţiunea rock şi îi este consacrat un reportaj ce a fost difuzat pe MTV. Al cincilea album, intitulat "1993", este realizat în aceeaşi componenţă ca şi "Iris IV", dar cu încă un chitarist, talentatul Dan Alex Sîrbu. În iulie 1996, la iniţiativa lui Dorian Ciubuc, "Iris" semnează cu Polygram un contract pe şase ani. În aceşti ani trupa trebuie să înregistreze şase albume pe care "Zone Records" le va distribui atît în ţară, cît şi în străinătate. Al şaselea album din carieră a fost lansat în luna noiembrie a aceluiaşi an şi, în premieră pentru un grup românesc de rock, albumul "Lună plină" a fost lansat pe Internet. "Lună plină" conţine 13 piese dintre care 12 sînt în limba română şi una în limba engleză, "Don't Believe A Word". Cu certitudine, acesta este cel mai bun disc "Iris" de pînă atunci.

În anul 2000 se organizează unul dintre cele mai mari concerte ale unei trupe româneşti, mega-turneul Athenaeum, împreună cu albumul cu acelaşi nume. Doi ani mai tîrziu se lansează primul DVD al unei trupe româneşti, "Digital Athenaeum", care conţine reprezentaţia de la Bucureşti a turneului "Athenaeum", precum şi o istorie ilustrată a trupei.