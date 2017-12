Isteria Cipru. Harlem Shake pe banii săracilor

NO VISA, CASH ONLY Cipru este, într-un anume fel, „aflatoxina” Europei. Vorbim despre o insulă minusculă, un paradis fiscal, a cărui fişă tehnică este scrisă probabil în rusă, care reuşeşte să pună pe jar întregul continent, spre bucuria SUA şi China şi spre disperarea Elveţiei, care trebuie să se lupte din nou cu valurile de investitori speriaţi. Pe internet, Cipru este mai viral decât Harlem Shake şi Gangnam Style la un loc. Pe Facebook au apărut deja grupuri „Salvaţi depozitele ciprioţilor!”, se fac petiţii, se combate falimentul cu Like-uri (şi foametea din Africa a fost diminuată aşa, nu?); pe Twitter, mesajele curg în valuri. „Aşteptăm să vină un Mesia să ne salveze, dar, bineînţeles, nu există aşa ceva!”, spune un oficial cipriot. Între timp, cozile din faţa băncilor sunt tot mai lungi şi niciun magazin nu acceptă plata cu cardul. „Cash only” - e un semn care apare pe toate uşile, ba chiar unii comercianţi oferă discount-uri de 10 - 20% celor care vin cu bani de acasă. Băncile vor rămâne închise până marţi, când autorităţile speră să găsească o soluţie eficientă şi mai puţin dureroasă decât „bailout-ul” (salvarea - n.r.) în stil comunist propus de UE.

RUŞII FUG CU BANII Se încearcă şi obţinerea unui sprijin de la Moscova, că doar cei mai mulţi miliardari ruşi au cetăţenie cipriotă, dar surpriză! Mother Russia n-are timp de glume. „N-am închis uşa. Nu am spus că nu suntem dispuşi să discutăm, să auzim doleanţele voastre... Dar vom alege un plan de acţiune pentru acest stat (Cipru - n.r.) numai după ce se va realiza o schemă coerentă de ajutor împreună cu ţările din UE”, a comentat sec premierul rus, Dmitri Medvedev. Dar nu vă gândiţi că şi ruşii mor de grija averilor stocate în micul mare paradis fiscal. Doamne fereşte! Presa locală titrează că, la 28 februarie (deci cu aproape o săptămână înainte de startul isteriei), magnatul rus Oleg Deripaska aterizează în Cipru. Pleacă după câteva zile, dar nu cum a venit, ci cu mai multe genţi mari. Urmează Alexander Abramov, partenerul de afaceri al lui Roman Abramovich, şi alţi câţiva bogătani. „Şi-au luat banii din bănci!”, notează reporterii. Dar nu-i problemă, căci Biserica se oferă să ajute. Pune la bătaie crucile de aur şi icoanele suflate în paladiu. N-o să se întâmple în veci vecilor amin aşa ceva, dar măcar au mai plecat oamenii din faţa bancomatelor şi s-au dus să aprindă lumânări în memoria depozitelor captive.

„PANZERUL” SE ASCUNDE Vineri, noi discuţii între oficialii europeni şi Guvernul de la Nicossia. Ultimul plan, de împărţire a instituţiei de credit Laiki într-o bancă „bună”, pentru toate economiile sub 100.000 euro, şi una „rea”, pentru depozitele peste 100.000 euro (inclusiv cele ruseşti), a fost respins de Bruxelles şi Berlin. Banca Centrală Europeană a dat ultimatumul - s-aveţi un plan până luni, că altfel tăiem împrumuturile de urgenţă. „Colaps, ieşim din Euro, revenim la moneda veche, o depreciem şi ne plătim datoriile”, scrie cineva pe Twitter. Germania are alte idei - „Cele mai mari două bănci din Cipru, Laiki şi Bank of Cyprus, sunt deja în insolvenţă şi nu mai pot fi recapitalizate decât cu ajutorul clienţilor mari, neasiguraţi”, spune un oficial german, citat de Financial Times. Deci tot la Rusia se ajunge.

FRANŢA, ÎN DRUM SPRE DEZASTRU La final, o notă interesantă. De ce a ţinut morţiş UE să taxeze depozitele din Cipru, în condiţiile în care soldul lor scădea cu mult înainte de anunţul-şoc făcut la 16 martie? „Era nevoie de un plan care să ţină capitalul acolo, de un mod în care să fie controlate ieşirile de bani dintr-o zonă economică liberă. Într-un sistem din care deja fug investitorii, introducerea unor taxe ar duce la o ieşire şi mai rapidă a banilor. Nu putem să-i suspectăm pe cei de la Comisia Europeană şi FMI că nu sunt inteligenţi... Să fie un semnal că Euro nu poate fi salvat decât prin aportul direct al cetăţenilor şi nu doar prin taxe? Sper că nu, pentru că altfel aderarea României la zona euro nu mai are rost”, notează, pe blogul său, economistul Florin Cîţu. În loc de PS, o veste foarte proastă (că doar de asta are nevoie Europa, nu?) - se pare că Cipru e mic copil pe lângă criza bancară spre care se îndreaptă Franţa. Ultimele date pentru martie indică cea mai aspră scădere a sectorului privat din ultimii patru ani...