Jazzmanul Al Jarreau a decedat

Jazzmanul Al Jarreau, câștigător a șapte premii Grammy, a murit duminică, la vârsta de 76 de ani, a anunțat managerul său, Joe Gordon, citat de agențiile de presă internaționale.

Jarreau era internat de câteva zile într-un spital din Los Angeles, după ce își anunțase retragerea, pe motiv că este epuizat, a transmis AFP.

DPA precizează că muzicianul a murit în prezența câtorva membri ai familiei și prieteni, la ora locală 5.30 (15.30 ora României).

Originar din Milwaukee, statul american Wisconisn, Al Jarreau a fost o voce distinctă în jazz și a primit primul premiu Grammy în 1977, pentru albumul "Look to the Rainbow", reamintește Reuters.