Jigodiile şi unitatea lor de monolit

Faţă de vechii dorobanţi, capacitatea de mobilizare a jigodiilor în jurul unui maidanez politic este de-a dreptul impresionantă, puterea de reacţie a purtătorilor de coate goale depăşind cu mult forţa guvernanţilor în materie de somnolenţă. De regulă, jigodiile acţionează strîns în jurul unui primar golan, politician influent sau parlamentar care are în custodia sa un cuibuşor de nebunii. Formula de afirmare plenară a jigodiilor seamănă foarte mult cu reflexele participanţilor la o nuntă cîinească, în cadrul căreia, se ştie, doar unul profită! Pentru că fac parte din clasa slugarnicilor, jigodiile în cauză îl caută tot timpul sub coadă pe protectorul lor de ocazie, ţinîndu-se strîns de lesa cu care acesta-i plimbă prin oraş. Dacă te atingi de clanul jigodiilor, aceştia reacţionează ca şi cum ar fi primit un şut sănătos în noada curului! Jigodiile, mă refer doar la cele care acţionează strîns în jurul unui primar golan, politician influent etc., rîmă şi în rahat pentru a fi pe gustul celui care le dă lor carne, pene, ouă şi fulgi moldoveneşti de gîscă. Datorită mizeriei în care se bălăcesc, jigodiile, cu noada frîntă de tristeţe la gîndul că s-ar putea să piardă ciolanul cu terenuri, put de la o poştă a privată, completaţi dumneavoastră rima, că tot fac caz pe tema privatizărilor de cumetrie! Dacă se întîmplă să le critici protectorul e ca şi cum i-ai îndepărta cu forţa de la o ţîţă dolofană cu lapte moca. Jigodiile nu suportă pe scăfîrlie greutăţi precum musca beată pe căciulă… Orice trimitere, cît de mică, la legăturile lor ascunse cu viaţa şi activitatea muştei de pe căciulă, indiferent de anotimp, provoacă o uriaşă isterie printre jigodiile de profesie. Cine-i ăla care îndrăzneşte să se ia de protectorul nostru, primarul golan, politicianul influent sau parlamentarul bun de muls? Reacţia în cor a jigodiilor lovite de infantilism completează cu brio folclorul nostru ţigănesc de la uşa cortului rămasă tot timpul deschisă… Pentru a fi cît mai expresive, jigodiile, oricum, dezbrăcate de caracter, îşi dau pantalonii jos în faţa opiniei publice, solicitînd cu tupeu sprijin material pentru accidentul lor de noadă de la începutul relatării noastre. Lipsa de caracter reprezintă o caracteristică de bază, aşa că, indiferent de situaţie, nu pot fi confundate cu alte elemente porcine, rîmătoare şi tîrîtoare de profesie. În curînd, şi primarul golan, şi politicianul influent, şi parlamentarul vacă bună de muls se vor confrunta cu zoaiele susţinătorilor de astăzi! De ce? Simplu, pentru că nu se vor mai afla la Putere, iar jigodiile nu vor mai avea acces gratuit la miere! Specimenele în cauză s-au afirmat în viaţă şi prin capacitatea lor de a întoarce armele cu 24 de ore înainte de 23 August! Ador jigodiile cînd sar ca fripte ori de cîte ori li se pare că se regăsesc într-o relatare sau comentariu critic! Mă amuză imbecilitatea unora care, folosind abuziv adăpostul rîmei, înjură de mama focului cu convingerea fermă că se caută proşti ca ei! După astfel de momente demne de genericul cu care s-au lansat în viaţă popîndăii, jigodiile merg să saliveze mîna sărată a stăpînului şi să-i raporteze că misiunea a fost îndeplinită. Din cauza izmenelor în vine, sînt în imposibilitatea de a bate pasul de defilare adecvat momentului în care, pupîndu-şi mahărul în fund, jigodiile înalţă slugărnicia la catargul prostiei!