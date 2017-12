Jose Mourinho a cucerit primul său trofeu cu Manchester United

Duminică a debutat sezonul fotbalistic și în Anglia, trofeul „Community Shield” fiind decernat pe stadionul londonez Wembley. Deținătoarea Cupei Angliei, Manchester United, a învins cu 2-1 campioana Leicester City, Supercupa Angliei fiind primul trofeu pentru noul manager al echipei de pe Old Trafford, portughezul Jose Mourinho. United a deschis scorul în minutul 32, prin Jesse Lingard, care a primit o pasă la mijlocul terenului de la Wayne Rooney, a luat o acţiune pe cont propriu, a driblat patru jucători de la Leicester şi l-a învins pe portarul Kasper Schmeichel. Lingard a marcat ultimul gol pentru United în mandatul antrenorului Louis van Gaal, aducând, din postura de rezervă, victoria în finala Cupei Angliei, iar acum a semnat primul gol al echipei sale într-un meci oficial după venirea lui Mourinho!

Campionii au reuşit să restabilească egalitatea prin golgeterul Jamie Vardy, care a profitat de o pasă la portar trimisă greşit de belgianul Marouane Felaini (min. 52). Golul victoriei l-a reușit Zlatan Ibrahimovic, atacantul suedez venit în această vară la United, în minutul 83. Fostul atacant de la PSG, în vârstă de 34 de ani, a fructificat o centrare de pe dreapta, după ce a câştigat duelul aerian cu Wes Morgan.

„Este primul meci și primul trofeu pus în joc. Un joc, un trofeu. Sunt obișnuit să câștig, pentru asta joc. Pentru mine orice trofeu este important. Am strâns până acum 30 de trofee și vreau mai multe. Nu voi fi mulțumit până când nu câștig tot ce se poate câștiga. Nu am venit aici să pierd timpul. Am venit aici să câștig”, spunea Ibrahimovic înaintea disputei cu campioana. Și s-a ținut de cuvânt! Supercupa Angliei este însă al 29-lea trofeu câştigat în carieră de Zlatan, fiind scăzute cele două titluri de campion al Italiei câştigate cu Juventus, care le-au fost retrase torinezilor după scandalul Calciopoli.

Au evoluat formațiile: Manchester United (antrenor Jose Mourinho): De Gea - Valencia, Bailly, Blind, Shaw (70 Rojo) - Carrick (61 Herrera), Felaini, Lingard (63 Mata) - Rooney (87 Schneiderlin) - Martial (70 Rashford), Ibrahimovic; Leicester City (antrenor Claudio Ranieri): Schmeichel - Simpson (62 Hernandez), Huth (89 Ulloa), Morgan, Fuchs (80 Schlupp) - Mahrez, King (62 Mendy), Drinkwater, Albrighton (46 Gray) - Okazaki (46 Musa), Vardy.

Manchester United a câştigat pentru a 21-a în istorie Supercupa Angliei, după ce s-a mai impus în edițiile 2013/2014, 2011/2012, 2010/2011, 2008/2009, 2007/2008, 2003/2004, 1997/1998, 1996/1997, 1994/1995, 1993/1994, 1990/1991, 1983/1984, 1977/1978, 1967/1968, 1965/1966, 1957/1958, 1956/1957, 1952/1953, 1911/1912 şi 1908/1909.