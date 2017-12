Jose Mourinho a semnat cu Manchester United

Antrenorul portughez Jose Mourinho este începând de vineri noul manager al clubului englez Manchester United, după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane, cu opţiune de prelungire până în anul 2020. În vârstă de 53 de ani, Mourinho este unul dintre cei mai de succes antrenori din ultimii ani, având în palmares două trofee ale Ligii Campionilor, cu FC Porto în 2004 şi cu Internazionale Milano în 2010, dar şi titluri de campion în patru ţări diferite: Portugalia, Anglia, Italia şi Spania.

Mourinho era liber de contract după ce fusese demis în luna decembrie de către Chelsea, deși cu doar șapte luni mai devreme cucerise cu gruparea londoneză titlul din Premier League! Tehnicianul portughez îl înlocuiește pe olandezul Louis van Gaal, demis la două zile după ce câștigase Cupa Angliei, datorită parcursului foarte slab din campionat și din Cupele Europene, în sezonul abia încheiat. Van Gaal condusese echipa timp de două sezoane, perioadă în care a obținut un singur trofeu, această Cupă a Angliei! În campionat, United a încheiat pe locul 5, urmând să evolueze în Europa League.

„José este pur şi simplu cel mai bun manager din fotbalul de astăzi. A câştigat trofee, a creat jucători importanţi în Europa şi cunoaşte foarte bine fotbalul britanic, unde a câştigat de trei ori titlul Nu puteam rata oportunitatea de a-l aduce la Manchester United. Modul său de a câştiga este ideal pentru viitorul acestui club”, a declarat Ed Woodward, preşedintele clubului Manchester United.

José Mourinho, care a fost anunţat de către jurnaliştii britanici pe banca lui United încă din luna martie. a spus că şi-a dorit mereu să antreneze pe Old Trafford. „Este o onoare specială în acest sport să fii antrenor al echipei Manchester United. Este un club cunoscut și admirat în întreaga lume. Există aici un misticism și un romantism care nu pot fi egalate de alte echipe. Întotdeauna am avut o afinitate cu Old Trafford, am amintiri plăcute de pe acest stadion. Abia aștept să devin antrenor al acestei echipe și să mă bucur de susținerea magnifică a fanilor clubului”, a spus Jose Mourinho la prezentarea oficială.

Născut la Setubal, Jose Mourinho a mai antrenat în carieră echipele FC Porto, Chelsea Londra, Internazionale Milano, Real Madrid şi din nou Chelsea Londra, dar a fost și antrenor secund la FC Barcelona. Ca manager a mai activat la cluburile Benfica Lisabona şi Uniao de Leiria.