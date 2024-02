Judas Priest canta la festivalul Metalhead Meeting 2024 in iulie la Romexpo

Judas Priest, Rotting Christ, Ihsahn, Tiamat, Jungle Rot, Anders Colsefni (primul solist Slipknot) si Kaosis sunt primele 7 trupe din cele peste 30 de nume care vor face parte din lineup-ul Metalhead Meeting 2024 care va avea loc intre 17 si 20 iulie la Romexpo in Pavilionul Central. Primele abonamente de patru zile au pret earlybird si se gasesc pe iaBilet.ro. Apoi vom trece la urmatorul Price Level pana la cel de 750 de lei, inainte de festival. Copiii sub 10 ani au intrare gratuita insotiti de un adult posesor de bilet.

Judas Priest este cu siguranta una dintre legendele scenei metal internationale. Cu peste 50 de ani de activitate, cu un Grammy castigat pentru 'Best Metal Performance' si cu ultimul material, 'Firepower' ce a intrat in peste 30 de topuri din intreaga lume, Judas Priest tine in continuare stindardul sus dupa 5 decenii de activitate. In 2022 au fost alesi sa faca parte si din celebra Rock and Roll Hall of Fame. Britanicii se pregatesc sa lanseze un nou album, in primavara lui 2024, 'Invincible Shield', al 19-lea material al trupei. Primele single-uri de pe acest album, "Invicible Shield", "Trial by Fire" si "Panic Attack" au conturat "Invincible Shield" ca fiind unul dintre cele mai bune albume ale trupei, un urmas pe masura precedentului "Firepower".

Rotting Christ, una dintre cele mai indragite trupe din Romania, se reintoarce pe scena Metalhead Meeting. Formatia din Grecia a lansat in cei peste 35 de ani de activitate 13 materiale de studio, adevarate creatii etalon ale black metalului european, influentand intregi generatii de artisti ai metalului extrem. Showul de la Bucuresti face parte din turneul acestora anviersar: "35 years of evil existence". De Rotting Christ ne leaga si niste amintiri frumoase, grecii fiind prima trupa straina cu care METALHEAD a colaborat, in 2005,

Ihsahn este proiectul artistului cu acelasi nume. Cunoscut mai ales ca membru fondator si compozitor Emperor, Ihsahn a decis sa porneasca propriul proiect muzical in 2005. Pana in prezent a lansat 6 materiale de studio, urmand ca al saptelea sa fie oferit publicului in 2024. Cu toata ca in Emperor muzica compusa de Ihsahn este cu predilectie black metal, in cadrul proiectului sau solo intalnim foarte mult experimental si progressive metal, bineinteles, pe alocuri simtindu-se amprenta black metal care l-a consacrat.

Tiamat vine din Suedia avand la randul lor peste 30 de ani de activitate pe scena metal, timp in care au lansat 10 materiale de studio. Pornind initial ca un proiect de death/doom cu influente chiar de black metal in perioada incipienta, treptat muzica Tiamat s-a cristalizat intr-un gothic metal, ocazional radacinile de metal extrem facandu-si totusi simtite prezenta. Reprezinta un nume important al scenei de gothic, numarandu-se printre pionierii genului.

Anders Colsefni este cunoscut mai ales ca fiind primul solist Slipknot. Alaturi de Anders, Slipknot a lansat materialul 'Mate. Feed. Kill. Repeat.' Acest disc va fi si cel pe care Colsefni il va interpreta in intregime. Dupa despartirea de Slipknot, Colsefni a mai facut parte din diferite proiecte muzicale precum On a Pale Horse, Vice Grip Throttle sau Painface. Anders vine alaturi de trupa sa la Bucuresti unde va canta in premiera alaturi de trupa sa primul album Slipknot: Mate Feed Kill Repeat, album care are ca prima piesa chiar numele trupei: Slipknot!

Jungle Rot vin din Statele Unite, Wisconsin. Bazele formatiei au fost puse in 1992 de catre Jim Harte si Joe Thomas, membrii ai formatiei de thrash, Prisoner, insa de aceasta data muzica avea sa se dezvolte pe directia de death metal. In cei peste 30 de ani de activitate au lansat 11 albume de studio, cel mai recent, 'A Call to Arms' fiind oferit fanilor in 2022.

Bazele Kaosis au fost puse in 2018 de catre XEN care dorea sa creeze o experienta live nemaintalnita combinand energia data de muzica electronica cu agresivitatea metalului. A rezultat astfel albumul 'Hitech-Lowlife', titlu sinonim pentru cultura cyberpunk.

Multe alte trupe vor fi anuntate in curand. Metalhead Meeting va oferi fanilor peste 30 de trupe in cele 4 zile de festival, pe doua scene.