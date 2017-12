Julianne Moore se simte invizibilă

Este celebră, bogată şi apreciată în întreaga lume, dar chiar şi aşa actriţa americană Julianne Moore recunoaşte că s-a simţit adesea invizibilă. „A început pe când eram mică. Ne mutam frecvent, pentru că tatăl meu lucra în armată, aşa că eram mereu nouă în şcoală. Cred că ştiţi ce spun dacă aţi trecut prin asta”, a declarat vedeta. Totuşi, Julianne Moore a mărturisit că a fost şi un lucru pozitiv, pentru că a devenit o persoană mult mai înţelegătoare. „Cred că a trece neobservat este o experienţă bună pentru fiecare dintre noi, deoarece ne învaţă să fim empatici”, a completat starul.

Julianne Moore, care are doi copii, Caleb, de 12 ani, şi Liv, de şapte ani, cu soţul ei, regizorul Bart Freundlich, a dezvăluit recent că îşi pune familia pe primul plan şi că va accepta roluri care nu o ţine prea mult timp departe de casa ei din Long Island, New York. „Viaţa mea de familie este foarte importantă pentru mine. Vreau să fiu cu ei cât de mult pot. Încerc să muncesc în New York sau pe perioada verii, ca familia să poată veni la mine”, afirmă actriţa, o roşcată naturală. De altfel, unul dintre cele mai recente filme ale sale, „The Kids Are All Right”, pe care l-a prezentat în cadrul Berlinalei, este o tragi-comedie familială chiar dacă prezintă un cuplu de lesbiene confruntate cu dorinţa copiilor lor de a-şi cunoaşte tatăl biologic. Alături de Annette Benning şi Mark Ruffalo, Julianne Moore face unul dintre cele mai interesante roluri din cariera ei. În plus, alături de Mark Ruffalo cu care a mai lucrat şi la drama ştiinţifico-fantastică „The Blindess” formează un tandem care sporeşte aspectele comice ale lungmetrajului semnat de Lisa Cholodenko.