“Jumper”, pe primul loc în box office-ul nord-american

Thriller-ul SF “Jumper: Oriunde, Oricînd”, despre un adolescent care se poate teleporta cu puterea gîndului, cu Hayden Christensen şi Samuel L. Jackson, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, după ce a încasat 27 de milioane de dolari de vineri pînă duminică. Pe poziţiile a doua şi a treia s-au situat alte două noutăţi ale săptămînii: “Sexy Dance 2”, o comedie muzicală în regia lui John Chu (19,6 milioane de dolari) şi filmul fantastic destinat întregii familii “Cronicile lui Spiderwick” (19 milioane de dolari).

Comedia de acţiune “Fool\'s Gold”, povestea unor vînători de comori, cu Matthew McConaughey şi Kate Hudson, a coborît de pe primul pe al patrulea loc, după ce a încasat 13 milioane de dolari de vineri pînă duminică. În top urmează comedia romantică “Definitely, Maybe”, despre un tînăr tată new-yorkez în plin divorţ, cu Ryan Reynolds şi Isla Fisher, care a încasat 9,6 milioane de dolari în primele trei zile de la lansare. Pe poziţia a şasea s-a situat o altă comedie, “Welcome Home Roscoe Jenkins”, cu Martin Lawrence şi Nicole Ari Parker, care a avut încasări de 8,8 milioane de dolari. Comedia “Juno”, povestea unei adolescente care se confruntă cu o sarcină nedorită, în regia lui Jason Reitman, a coborît de pe al cincilea pe al şaptelea loc, după ce a obţinut încasări de 4,6 milioane de dolari. Filmul a încasat 124 de milioane de dolari în cele 11 săptămîni de la lansarea pe marile ecrane din America de Nord. Comedia de acţiune “The Bucket List”, cu Jack Nicholson şi Morgan Freeman, a coborît de pe al şaptelea pe al optulea loc, cu încasări de 4,1 milioane de dolari, devansînd Filmul “Hannah Montana/Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert Tour”, care a încasat 3,2 milioane de dolari.

Topul zece al filmelor cu cele mai mari încasări la sfîrşitul săptămînii trecute este completat de comedia romantică “27 de rochii”, povestea unei domnişoare de onoare ghinioniste, în regia lui Anne Fletcher, care a avut încasări de 3,1 milioane de dolari.