“Just Stand Up”, melodie pentru lupta împotriva cancerului

Mariah Carey, Beyonce, Mary J. Blige, Rihanna, Fergie, Sheryl Crow, Miley Cyrus şi LeAnn Rimes se numără printre vedetele care vor lansa cîntecul “Just Stand Up”, pe 2 septembrie, o piesă dedicată luptei împotriva cancerului. Toate veniturile obţinute din vînzarea melodiei înregistrate de Mariah Carey, Beyonce, Mary J. Blige, Rihanna, Fergie, Sheryl Crow, Miley Cyrus, Melissa Etheridge, Ashanti, Natasha Bedingfield, Keyshia Cole, Ciara, Leona Lewis, LeAnn Rimes şi Carrie Underwood vor fi donate proiectelor de cercetări medicale în domeniul oncologiei. Melodia este compusă de Antonio “L.A.” Reid, care a colaborat cu Kenny “Babyface” Edmonds. Cele 15 interprete vor fi prezente pe scenă, pe 5 septembrie, în cadrul show-ului “Stand Up to Cancer”, care va fi difuzat, simultan, pe posturile de televiziune ABC, NBC şi CBS. Printre vedetele care mai participă la programul “Stand Up to Cancer”, destinat strîngerii de fonduri pentru lupta împotriva cancerului, se numără Jennifer Aniston, Lance Armstrong, Katie Couric, Sally Field, Salma Hayek, Meryl Streep, Forest Whitaker şi Reese Witherspoon. Lansat în 2007, “Stand Up to Cancer” este un program al Entertainment Industry Foundation.