Justin Timberlake şi Britney Spears, în duet

Cîntăreţul american vrea să înregistreze un duet cu fosta sa prietenă, pentru a o ajuta să îşi reia cariera muzicală internaţională întreruptă în urmă cu aproape doi ani. Justin şi Britney s-au întîlnit pentru prima dată pe platourile de filmare ale unei emisiuni de televiziune pentru copii, "The Mickey Mouse Club", au avut o relaţie care a durat patru ani şi s-a încheiat în 2002. Cele două staruri vor avea o întîlnire, în cursul acestei săptămîni, cu producătorul muzical Timbaland, pentru a discuta despre realizarea unui cover al melodiei "You're All I Need to Get By", interpretată iniţial de Marvin Gaye şi Tammi Terrell, în anul 1968. La începutul acestei luni, Timbaland l-a abordat pe Justin pentru a-l ruga să o ajute pe Britney să revină în topuri.

Săptămîna trecută, Britney Spears, în vîrstă de 25 de ani, a părăsit clinica de dezintoxicare Promises, unde s-a internat pe 20 februarie, după ce s-a ras pe cap sub obiectivele camerelor video ale paparazzi-lor. În timpul tratamentului, starul muzicii pop a asistat la întîlnirile Alcoolicilor Anonimi. Cîntăreaţa, care a cunoscut celebritatea în anul 1999, cu melodia "Baby One More Time", a vîndut peste 70 de milioane de albume în lumea întreagă, înainte de a lua hotărîrea de a face o pauză în carieră, în urmă cu aproape doi ani, pentru a se dedica familiei.