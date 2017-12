Justin Timberlake şi Timbaland îi sar în ajutor lui Britney Spears

După ce va ieşi de la dezintoxicare, cîntăreaţa americană are promisiuni ferme din partea producătorului Timbaland şi a fostului său iubit, Justin Timberlake, pentru relansarea carierei sale. Timbaland, care a produs ultimele albume de mare succes ale unor cîntăreţi precum Justin Timberlake sau Nelly Furtado, l-a întrebat pe fostul prieten al lui Britney Spears dacă s-ar implica într-un proiect muzical alături de ea. "Britney trebuie să fie serioasă", i-a răspuns acesta. "Sînt genul de om care încearcă să salveze lumea. Aş vrea să o iau, să mergem departe şi să lucrăm", a declarat Timbaland despre cum ar vedea munca alături de Britney Spears. Acesta este unul dintre cei mai apreciaţi producători de muzică de peste Ocean, care a lucrat alături de nume ca Aaliyah, Jay-Z, Ludacris, Destiny's Child, Nas, Missy Elliott sau The Pussycat Dolls. La rîndul său, Justin Timberlake dă dovadă de mare generozitate să se implice în salvarea lui Britney, mai ales că mai nou conduce în topul celor mai doriţi bărbaţi celebri, după ce a reuşit să îi întreacă pe fotbalistul David Beckham sau pe actorul Brad Pitt, într-un clasament realizat pentru celebra emisiune TV "Access Hollywood".

În adolescenţa sa furtunoasă, Britney a avut o relaţie controversată cu Justin Timberlake. Pe atunci acesta era solistul trupei *NSYNC. Cei doi au fost, mai întîi, colegi de platou la o emisiune de televiziune pentru copii, "The Micky Mouse Club". Britney Spears şi-a început cariera în anul 1998, la doar 17 ani, cu single-ul "... Baby One More Time". De la căsătoria cu Kevin Federline, în 2004, artista şi-a neglijat cariera muzicală.