Juventus vine la Ovidiu

Terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” va găzdui joi, de la ora 16.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus), întâlnirea dintre formațiile FC Viitorul, campioana en titre a României și Juventus... București. Meciul din etapa a 11-a a Ligii 1 este unul în care formația constănțeană este favorită, iar obținerea celor trei puncte puse în joc este obiectivul fotbaliștilor pregătiți de Gheorghe Hagi. Aflată pe locul 10 în clasament, cu 11 puncte, Viitorul va înfrunta ultima clasată, Juventus având trei puncte acumulate în primele zece etape ale campionatului.

„Orice meci este greu. Trebuie să ne facem jocul nostru și o să vină și vremea bună pentru noi. Fiecare meci e diferit. Mai este mult până la finalul sezonului regulat și mai sperăm la play-off. Sperăm să facem puncte. Trebuie să fim mai concentrați în fața porții și sunt sigur că vor veni și golurile”, a spus atacantul George Țucudean, în timp ce mijlocașul Alexandru Cicâldău nu se gândește neapărat la momentul în care va înscrie în prima ligă: „Intru în teren să-mi ajut echipa. Când va veni momentul de a da gol, atunci o să o fac. Profilul meu este unul ofensiv și mă voi adapta oriunde sunt folosit. Eu nu o văd pe Juventus ca pe o echipă slabă. Trebuie să jucăm bine și rezultatul va fi pe măsură”.

„Trebuie să câștigăm, să luăm cele trei puncte. Sperăm să facem un meci bun, chiar dacă adversara are mai puțină experiență. Noi trebuie să producem fotbal, să dăm goluri, pentru că este necesară victoria”, a declarat managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

Clasament: 1. CFR 25p (golaveraj: 19-6), 2. Craiova 22p (17-9), 3-4. FCSB şi Astra 21p (16-7), 5. Botoșani 19p (16-10), 6. Timișoara 17p (11-11), 7. Dinamo 16p (15-10), 8. Voluntari 14p (13-14), 9. Iași 13p (8-11), 10. FC VIITORUL 11p (7-10), 11. Sepsi 10p (9-18), 12. Chiajna 5p (7-13), 13. Mediaș 4p (5-22), 14. Juventus 3p (6-17).

Marți seară, în primele două partide din etapa a 11-a a Ligii 1 s-au înregistrat următoarele rezultate: FC Voluntari - ACS Poli Timișoara 1-0 (Tudorie 90+2), Sepsi Sf. Gheorghe - CS U. Craiova 2-3 (Hadnagy 60, Astafei 70 / A. Burlacu 19, Gustavo 68-pen., Bancu 80).

Programul celorlalte meciuri din etapa a 11-a - miercuri, 20 septembrie, ora 18.30: FC Botoșani - CSM Poli Iași, ora 21.00: Dinamo București - Concordia Chiajna; joi, 21 septembrie, ora 18.30: Gaz Metan Mediaș - Astra Giurgiu, ora 21.00: CFR Cluj - FCSB. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV şi Look Plus.

Citește și:

Gică Hagi, dezamăgit după meciul pierdut cu Astra

Înfrângere la Giurgiu pentru Viitorul