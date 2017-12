Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), Ministerul Culturii şi Cultelor (MCC), Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Autoritatea Naţională pentru Tineret, Forumul Muzical Român, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa şi Agenţia Internaţională Euroconcert au organizat, în perioada 14 - 16 iulie, la Teatrul de Vară din staţiunea Mamaia, Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare "Mamaia Copiilor" 2006. Ajuns, în aceast an, la cea de a VI-a ediţie, Festivalul "Mamaia Copiilor" a reunit, pe scena Teatrului de Vară, 70 de tineri interpreţi din 42 de judeţe, cu vîrste cuprinse între 4 şi 18 ani, care au participat la cele două secţiuni ale concursului: Interpretare şi Creaţie. Mult mai bine pregătiţi decît la ediţiile precedente, cu melodii adecvate vîrstei lor, dar şi cu vestimentaţii care reflectau versurile melodiilor interpretate, concurenţii au impresionat juriul din acest an. Comisia de jurizare a fost formată din personalităţi cultural-artistice: poetul Adrian Păunescu (preşedintele juriului), compozitorul Aurel Manolache, compozitorul Horia Moculescu, criticul muzical Smaranda Oţeanu-Bunea, scriitorul Eugen Rotaru, compozitorul Viorel Gavrilă, directorul Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, Cristian Zgabercea, criticul muzical Oltea Şerban Pîrîu, redactorul-şef TVR, Mioara Negescu, reprezentantul MEC Cătălina Chendea, reprezentantul Societăţii Române de Radiodifuziune, Bogdan Dragomir, compozitorul şi cantautorul Victor Socaciu şi reprezentantul sponsorilor, Maria Hondoreanu.

La ediţia din acest an a festivalului, cei mai mulţi reprezentanţi i-a avut Iaşiul, concurenţii din acest oraş obţinînd cele trei premii I la Secţiunea de Interpretare, la toate grupele de vîrstă, precum şi Premiul al III-lea la Secţiunea de Interpretare, la categoria 13-18 ani. Din păcate, la cea de a VI-a ediţie a festivalului, Constanţa a fost reprezentată de doi concurenţi, însă niciunul nu a urcat pe podium.

După îndelungi deliberări, membrii juriului au hotărît ca Trofeul Festivalului "Mamaia Copiilor" 2006 să fie obţinut ex-aequo de Mihaela Chisnencu, din Chişinău şi de Kinga Farkaş, din Lupeni. "Sînt foarte bucuroasă, mulţumită şi mîndră de mine. Nu mă aşteptam să obţin trofeul, mai ales că de trei ani încerc să fiu admisă în etapa finală a festivalului. Se pare că a treia oară a fost cu noroc", a declarat emoţionată interpreta melodiei "Pentru ea", Mihaela Chisnencu. La rîndul său, Kinga Farkaş a menţionat că pentru acest concurs s-a pregătit aprox. un an de zile, iar efortul a meritat. "Nu mă aşteptam, pentru că a fost o concurenţă acerbă, iar ceilalţi participanţi au fost foarte bine pregătiţi", a declarat Kinga Farkaş, care a interpretat piesa "Roata vieţii".

Chiar dacă nu toţi concurenţii au urcat pe podium, organizatorii au declarat că ediţia din acest an a fost la un nivel ridicat, atît din punct de vedere al desfăşurării, cît şi al interpretării. "Cred că salvarea României stă în creativitate şi talent. Această generaţie de tineri interpreţi, pe care am ascultat-o pe parcursul celor trei zile, va învinge. Noi trebuie să le sprijinim ridicarea pe verticală fără prejudecăţi", a concluzionat preşedintele juriului, Adrian Păunescu.