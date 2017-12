Fructul de kiwi este originar din Asia şi este cunoscut şi sub numele de agrişă chinezească. În Europa, el s-a cultivat pentru prima oară în Marea Britanie, unde fructului i s-a atribuit numele păsării kiwi, datorită asemănării de culoare. Fructul are numeroase întrebuinţări curative care îl recomandă pentru consumul zilnic, dar şi pentru curele de slăbire. Conţine mai multă vitamina C decât o portocală. Este o sursă sigură de vitamina E şi, precum vitamina C, neutralizează acţiunea radicalilor liberi, cauza unor boli grave precum diabetul, cataractă sau artrită. Fructul conţine şi fibre, un aliat de nădejde pentru prevenirea diabetului şi cancerului la colon, pentru că are rolul de a controla zahărul din sânge. Mai mult, normalizează valoarea colesterolului şi are rol protector pentru cei care suferă afecţiuni cardiovasculare. Fructele de kiwi mai conţin potasiu, magneziu şi cupru. Din acest motiv fructul poate fi consumat de către hipertensivi. Este recomandat şi copiilor pentru că favorizează dezvoltarea cerebrală şi întărirea sistemului imunitar. Specialiştii mai recomandă fructul şi pentru tratarea problemelor respiratorii. Consumat împreună cu citricele, de două ori pe zi, fructul de kiwi te scapă de răceală, gripă sau viroze respiratorii. O cură de 28 de zile cu kiwi, consumate câte trei pe zi, are ca efect scăderea vâscozităţii sângelui, principala cauză a apariţiei atacurilor cerebrale. Nutriţioniştii mai recomandă pentru cura de slăbire fructul verde şi delicios, deoarece are importante proprietăţi diuretice.