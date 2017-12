Kobe Bryant, selecționat pentru a 17-a oară la All Star Game

Baschetbalistul echipei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, a fost selecţionat pentru a 17-a oară pentru All Star Game, meci în care se confruntă cei mai buni jucători din conferinţele de Vest şi de Est, a anunţat NBA. Bryant face parte din echipa Conferinţei de Vest, alături de Stephen Curry (Golden State), Anthony Davis (New Orleans), Marc Gasol (Memphis) şi Blake Griffin (Los Angeles Clippers). Totuşi, Bryant ar putea lipsi de la meciul programat la 15 februarie, din cauza unei accidentări la umărul drept pe care a suferit-o miercuri. „Rezultatele preliminare ale investigaţiilor medicale arată o ruptură la nivelul umărului. Bryant va fi examinat din nou de staff-ul medical vineri”, a precizat LA Lakers, care a menţionat că nu se ştie perioada de indisponibilitate a sportivului. În vârstă de 36 de ani, Bryant s-a accidentat în meciul pierdut de Lakers în faţa echipei New Orleans Pelicans, scor 80-96.

Principalul component al echipei Conferinţei de Est este LeBron James (Cleveland Cavaliers), cvadruplu MVP şi dublu campion NBA, selecţionat pentru a 11-a oară pentru All Star Game. James nu a primit însă cele mai multe voturi în acest an: el a fost devansat de Stephen Curry, care a primit 1,513 milioane de voturi la sondajul realizat pe internet. LeBron James a primit 1,470 milioane de voturi.

Din echipa Conferinţei de Est mai fac parte John Wall (Washington), Kyle Lowry (Toronto), selecţionat pentru prima dată, Pau Gasol (Chicago) şi Carmelo Anthony (New York). Pentru prima dată, doi fraţi (Marc şi Pau Gasol) vor fi adversari. Fiecare formaţie va fi condusă de antrenorul celei mai bune echipe din conferinţă, şi anume: cea a Conferinţei de Vest de Steve Kerr (Golden State), iar cea a Conferinţei de Est de Mike Budenholzer (Atlanta). Rezervele urmează să fie alese după consultarea antrenorilor celor 30 de echipe din NBA. Ediţia din acest an a All Star Game va avea loc la 15 februarie, la „Madison Square Garden” din New York.