La 78 de ani, a primit o casă nouă de la Primăria Cernavodă

AJUTOR Sărbătorile de Paşte vor fi mai fericite anul acesta pentru Muedin Fatie, o pensionară în vârstă de 78 de ani, din Cernavodă. În luna noiembrie a anului trecut, casa bătrânei, situată pe strada C.D. Gherea, a fost distrusă de o furtună. Septuagenara a scăpat atunci cu viaţă, ca prin minune, iar locuinţa s-a prăbuşit în faţa ei. Văzându-şi casa la pământ, femeia a cerut disperată sprijinul Primăriei, pentru a nu-şi petrece bătrâneţea sub cerul liber. Impresionat de povestea bătrânei şi conştient că vârsta şi pensia ei nu îi vor permite repararea locuinţei fără ajutor, edilul Gheorghe Hânsă a decis să o adăpostească temporar în căminul şcolar. Apoi, primarul şi o echipă de tehnicieni a Primăriei s-au deplasat la faţa locului şi, în urma expertizei, au constatat că pereţii din chirpici ai imobilului, erau distruşi aproape în totalitate. Cum pensia lunară de aproape 350 de lei a bătrânei era insuficientă pentru reparaţii, conducerea Primăriei a trimis pe teren o echipă de muncitori pentru a reconstrui din temelii casa pensionarei.

SPRIJIN Lucrările de refacere au început în luna februarie 2013 şi au fost finalizate săptămâna trecută, astfel că femeia de aproape 80 de ani se va muta de Paşte în casă nouă. „Nu poţi să laşi o bătrână să doarmă la aproape 80 de ani sub cerul liber, pentru că locuinţa acesteia a fost distrusă. Şi cum nu avea niciun sprijin în România, am decis să reconstruim casa de la zero. Cheltuielile nu au fost mari, pentru că au fost folosite materiale (cărămidă şi ţiglă) recuperate în urma demolării clădirii fostului Spital de Psihiatrie din Cernavodă”, a spus Hânsă. El a adăugat că pensionara nu este singura beneficiară a unui astfel de sprijin din partea autorităţilor publice locale. Cazul acesteia face parte dintr-o întreagă acţiune de reabilitări care se va desfăşura pe tot parcursul acestui an. „În următoarele săptămâni, Primăria va demara lucrări de reparaţii pentru acoperişurile a treizeci de locuinţe din cartierul de nord al oraşului, a cinci locuinţe situate pe strada Călăraşi şi o locuinţă în zona Columbia. Beneficiarele acestor lucrări sunt familii nevoiaşe, asistate social de către Primăria Cernavodă”, a mai spus Hânsă.