La Constanța se caută artiști de circ

11:58:17 / 30 Decembrie 2014

Asta merge cel mai bine ...

... in Constanta: paine si circ ... daca pentru "paine" (pachete adica) platim din banii nostri, ai tuturor, circul este gratis, non-stop ... avem un Mascarici meserias care ne face sa radem tot timpul de ne dau lacrimile ... ne dau lacrimile cand vedem cum arata orasul, ne dau lacrimile cand vedem factura la intretinere, ne dau lacrimile cand cei care muncesc si platesc impozite corect sunt considerati vaca de muls de catre acest Mascarici pentru care orice este mai important decat oamenii orasului si dorintele acestora ... A promis ca vom avea petrecere de revelion mai ceva ca la Paris ... in patru intersectii din oras ... ca a strans bani si ca vrea sa faca ceva frumos pentru constanteni ... a dat-o cotita ca artistii Brenciu, Loredana si Banica cer foarte multi bani - dar a spus cineva sa ii aduci pe ei? exista multi artisti pe care ii puteai aduce, romani sau straini, asa cum se intampla cand se tinea revelion in Piata Ovidiu ... oamenii veneau chiar daca conditiile nu erau deloc bune, fiind pe malul marii si mereu fiind foarte frig din cauza vantului de acolo ... dar oamenii veneau, pentru muzica, pentru artificii, pentru a nu fi singuri in case ... asta este ultima dintr-un lung sir de promisiuni nerespectate ale acestui personaj pe care il doare in cur de acest oras ... daca nu bate vantul poate mai face o plimbare cu caiacul - asta este important si asta trebuie pus pe prima pagina din Telegraf