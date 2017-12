"La fiecare 9 minute, un român este diagnosticat cu sindrom coronarian acut (SCA), iar una din şase persoane diagnosticate cu această boală moare la un an de la stabilirea diagnosticului", afirmă preşedintele Fundaţiei Române a Inimii, Dan Gaiţă, la European Heart Network Annual Workshop and General Assembly, eveniment organizat de Fundaţia Română a Inimii la Bucureşti. El spune că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de mortalitate din lume, iar situaţia va fi la fel şi în următorii 20 de ani, România rămânând una din ţările cu risc crescut. Aproximativ 150.000 de români mor anual din cauza bolilor cardiovasculare, reprezentând circa 60 la sută din totalul deceselor înregistrate. Estimările indică date la fel de alarmante pe viitor, din cauza perpetuării factorilor de risc cardiovascular: hipertensiune arterială, dislipidemie, diabet zaharat, obezitate, fumat, sedentarism. Potrivit preşedintelui Fundaţiei Române a Inimii, alarmant este că a scăzut şi vârsta la care apare boala de inimă, pentru că toată această patologie este cauzată de modul de viaţă: "Boli care apăreau la 40 - 50 - 60 de ani apar acum la 20 de ani". "La nivelul Uniunii Europene, bolile cardiovasculare ucid aproximativ două milioane de cetăţeni anual, cât o Slovenie întreagă, mai mult decât toate formele de cancer la un loc. Deşi în unele ţări mortalitatea este în scădere, la nivel global situaţia se înrăutăţeşte, pe fondul creşterii tulburărilor metabolice (în special diabet zaharat şi obezitate) şi a unei populaţii îmbătrânite", a declarat Fausto Pinto, preşedintele Societăţii Europene de Cardiologie. Sindromul coronarian acut (SCA) reprezintă principala cauză de mortalitate cardiovasculară în România, prin numărul mare de cazuri - aproximativ 59.000 pe an - şi mortalitatea ridicată - unul din şase pacienţi decedează la un an de la stabilirea diagnosticului. SCA se defineşte prin incapacitatea sângelui de a circula, ca urmare a îngustării arterelor. Depistată la timp, boala este tratabilă, însă riscul cardiovascular rămâne crescut, iar tratamentul prescris de medicul cardiolog trebuie respectat cu stricteţe. European Heart Network Annual Workshop and General Assembly este cea mai importantă întâlnire a liderilor europeni ai fundaţiilor care luptă împotriva bolilor cardiovasculare.