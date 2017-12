La Spitalul de Urgenţă Constanţa

11:52:43 / 27 Aprilie 2014

bataie de joc

Oameni buni sa va fereasca dumnezeu sa aveti nevoi sa margeti la urgenta la spitalul mare de pe tomis,am fost sambata de la ora 18 pana la 12 noaptea am stat ,o bataie de jos ,as numi acest spital crima anpotriva umanitati.Asta o sa observati de cum intrati la urgenta usa trosneste,curent de te anbolnavesti instant ,scaune rupte ,mizerie ,iar aoaneni sant DISPRETUITI,animalele sant mai bine tratate deoarece BAGA BANI MULTI an buzunarele ....?Un medic a spus cu voce tare ce URGENTA sa transformat an POLICLINICA?asa se fac glume de inteligenta medicala,alo dm doctor si gunoier daca sant AM CARACTER SI buna educatie de la parinti.MUltumim CONSILIULUI JUDETEAn constanta de ce au facut pt constantani,apropo oameni merg si la spital nu numai LA CARE ALEGORICE dl MAZARE,cu respect unul care va votat,multe greseli face omul cat traieste.