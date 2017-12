Laboratoare acuzate pentru prețurile enorme ale medicamentelor inovative

CISS (Collectif interassociatif sur la santé), un colectiv de asociații ale bolnavilor de diferite maladii din Franța, a solicitat un nou mecanism de fixare a prețurilor pentru medicamentele inovatoare, informează lemonde.fr, scrie Agerpres. ”Avem nevoie de noi reguli de îmbunătățire a gradului de adecvare a îngrijirii pentru eliberarea de fonduri pentru dezvoltarea și accesul la inovația terapeutică”, a spus Christian Saout, secretar general adjunct al grupului de asociații, între care se numără Liga împotriva cancerului, Aides sau France Alzheimer. CISS cere, în special, "mai multă transparență" în stabilirea prețurilor medicamentelor de către Comitetul economic pentru produse de sănătate (CEPS), un organism interministerial. Asociația consideră că ar trebui să fie incluse criterii de cost care sunt acum ignorate.

”Nu este acceptabil ca laboratoarele să obțină prețuri și marje exorbitante pentru moleculele lor inovatoare”, afirmă această asociație pe site-ul său. De fapt, în vizorul CISS se află două tipuri de terapii: medicamente antivirale împotriva hepatitei C și imunoterapiile împotriva cancerului, ambele forme de tratamente revoluționare la care prețurile sunt excesive. Asociația acuză industria farmaceutică pentru faptul că privilegiază treptat o abordare extrem de speculativă asupra sănătății în detrimentul pacienților și al sănătății publice. Potrivit CISS, asigurările de sănătate nu sunt menite să genereze venituri financiare ridicate pentru profitul companiilor farmaceutice. Accesul la medicamente inovatoare trebuie să creeze angajamente puternice la cel mai înalt nivel din stat, insistă CISS. La 25 mai, ministrul francez al sănătății, Marisol Touraine, a anunțat că toate persoanele cu hepatita C din Franța vor beneficia de tratamente inovatoare rezervate anterior numai celor aflate în faze mai grave ale bolii, din cauza costului medicamentelor. Lunea trecută, organizația "Médecins du Monde", a denunțat, de asemenea, într-o campanie, prețurile "revoltătoare" ale medicamentelor pentru îngrijirea pacienților, în special al celor cu cancer și hepatita C, mai notează site-ul CISS.