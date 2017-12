Lăcătuş, “în cărţi” pentru FC Farul

Negocierile dintre actualul patron al FC Farul, Gheorghe Bosînceanu, şi reprezentanţii viitorului investitor, Giani Nedelcu, au ajuns aproape de finalizare, lipsind doar semnăturile celor doi de pe actele de vînzare a clubului de pe litoral. Tranzacţia se va finaliza săptămîna viitoare, cînd Nedelcu, aflat în vacanţă în Grecia, va sosi la Constanţa. Noul investitor şi-a schiţat însă deja un plan pentru redresarea formaţiei constănţene. Astfel, în fruntea clubului va fi numit Mircea Crainiciuc, fost director sportiv la FC Farul şi fost manager general la Ştiinţa Bacău, care va ocupa funcţia de preşedinte sau de manager general. Actualul consilier tehnic al formaţiei de pe litoral, Cristian Cămui, va fi înlocuit pe banca tehnică de un antrenor cu nume din prima ligă, principalul favorit al lui Giani Nedelcu fiind fostul antrenor al Stelei, Marius Lăcătuş. “Sînt doi-trei antrenori pe care-i avem în vedere. Ne-ar fi interesat şi Dorinel Munteanu, dar a semnat deja cu Oţelul Galaţi. Totodată, în structurile clubului vor fi cooptaţi şi cîţiva foşti jucători constănţeni de la Farul”, a spus Crainiciuc. În privinţa jucătorilor, noua conducere va prelua o parte din lotul folosit în sezonul trecut, cu excepţia celor mai buni fotbalişti, ale căror drepturi federative vor rămâne la firma lui Bosînceanu, Maritima SA. În plus, Crainiciuc a alcătuit o listă de nouă jucători din prima ligă pe care doreşte să-i aducă la Constanţa. “Lotul din sezonul trecut este unul valoros, dar s-a retrogradat din alte cauze. Îmi doresc să preluăm clubul cu cîţi mai mulţi jucători valoroşi. Cu siguranţă, vom aduce şi alţi fotbalişti, dar vrem să avem şi din generaţia mai veche. În privinţa celor care pleacă, sînt acorduri mai vechi, realizate înainte să începem noi negocierile şi nu puteam să le punem vreo barieră”, a adăugat Crainiciuc, care a adăugat că noul patron are potenţa financiară să susţină gruparea de pe litoral. “La Ştiinţa Bacău a avut doar calitatea de sponsor. Principal investitor a fost doar la Rocar, echipă pe care a şi promovat-o. La Constanţa se va implica total şi nici nu mă gîndesc să nu promovăm încă din primul sezon”, a adăugat Crainiciuc.

Reunire cu jumătate de măsură

Anunţată pentru 2 iulie, reunirea de ieri a lotului Farului a însemnat o vizită medicală de rutină pentru o parte dintre jucătorii constănţeni. Astfel, 24 de jucători, atît de la prima, cît şi de la a doua echipă, s-au prezentat ieri dimineaţă la Stadionul “Farul”: Curcă, Vlas, I. Barbu, Măţel, Larie, D. Florea, Pantelie, Rusmir, Dobre, Pătraşcu, Fatai, Păcuraru, Chico, Nanu, Calagi, Bubuleandră, Ţarălungă, Durbac, Armando, Călin, A. Iovănescu, Tibor Moldovan, Otvoş şi Marius Soare, ultimii trei revenind la Constanţa după ce au fost împrumutaţi la alte echipe. Fotbaliştii constănţeni au părut dezorientaţi de actuala situaţia a clubului. “Am sosit miercuri la Constanţa şi nu ştiu cine este antrenor şi cine patron. Aştept să văd în zilele următoare care este situaţia clubului şi a mea. Mai am doi ani de contract cu Farul şi, dacă nu găsesc ceva în Liga I, rămîn la Constanţa. Nu mă aşteptam să retrogradăm, dar a fost un an greu şi toată lumea, echipă, antrenori şi preşedinte, este vinovată pentru ce s-a întîmplat”, a spus Chico. “Păcat că această vizită medicală vine după un dezastru, retrogradarea. Este trist. Sper că situaţia clubului se va clarifica pînă vom începe pregătirea. Eu vreau să rămîn la Farul şi să promovăm anul viitor în Liga I”, a adăugat veteranul Ion Barbu. “Vizita medicală a decurs bine şi aştept cu nerăbdare să ne antrenăm. Am înţeles că încep să se limpezească apele la club şi de săptămîna viitoare va veni un nou investitor. Eu rămîn la Farul, unde sînt de 18 ani şi vreau să-mi duc la capăt contractul, din care mai am doi ani”, a declarat portarul Adrian Vlas. Jucătorii care nu au fost ieri la medic vor face vizita medicală în această dimineaţă, urmînd ca luni să fie programate primele antrenamente.