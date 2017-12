Legea salarizării unitare ajută şi angajaţii din mediul privat

12:17:31 / 08 Martie 2017

Asta e problema in Romania: salariu minim

Legea e f prost facuta. Adica: in lege nu se specifica ca salariul minim pe economie trebuie dat celor cu studii medii si celor fara studii. Din aceasta cauza majoritatea patronilor, hoti, dau acest salariu si celor cu studii superioare. Exemplu: in legea farmaciei se specifica ca un farmacist nu are voie sa desfasoare activitati sub demnitatea celei de farmacist, adica nu se poate angaja ca femeie de serviciu cu 2 ore pe zi pt a-si completa veniturile. Este o nedemnitate. Dar legea salarizarii ii da voie patronului sa-i dea salariu de femeie de serviciu unui farmacist. Deci legea salarizarii incalca legea farmaciei. Avem parlamentari de cta ai caror parinti au farmacii. De ce nu sesizeaza aceste nebunii din lege, doar pt ca le convine sa faca profit pe seama furtului pensiei farmacistului, ca de fapt asta inseamna sa nu treci salariul adevarat pe cartea de munca? SCHIMBATI LEGEA ca de asta sunteti in Parlament. Chiar nu va pasa de propriul angajat care va face de fapt sa aveti profit? Chiar trebuie doar patronii sa castige? Legile se dau doar pt patroni? Nu stergeti mesajul ca pot sa-l scriu si de 100 ori pe zi