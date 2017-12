„Legea salarizării unitare nu prevede scăderea salariilor”

Proiectul de lege privind salarizarea unitară a fost discutat de Guvern în primă lectură şi nu prevede scăderea salariilor. Cel puţin aşa susţine premierul Emil Boc, care a declarat că actul final va fi stabilit şi după ce va fi evaluat financiar de către Ministerul Finanţelor. “Am văzut existenţa unei tentaţii de a crea confuzii la nivelul opiniei publice, amestecînd discuţiile despre viitoarea lege a salarizării unice cu ideea că astăzi scad salariile în România. „Vreau să fiu foarte clar şi explicit: astăzi, salariile nu scad”, a spus Boc. El a amintit totodată că, prin legea unică de salarizare, unele salarii aflate “la baza piramidei” vor creşte, altele care se află “în vîrful piramidei” vor fi încetinite ca şi creştere sau chiar îngheţate pentru o perioadă de timp. “Afirmaţia că scad salariile cu 30%, cu 40%, nu există. Guvernul nu a discutat aşa ceva. Guvernul nu a luat ieri nicio decizie cu privire la scăderea salariilor cu 40% în raport cu nimic, nici cu grile de salarizare, nici cu negrile de salarizare. O asemenea discuţie nu a avut loc. Nu ştim despre aceste detalii pentru că nu le-am avut pe masa Guvernului. De aceea, eu nu am cum să spun că s-au majorat sau micşorat anumite procente din grilele respective, pentru că Guvernul, în forma lui plenară, nu a avut acces şi a discutat pe acest subiect”, a declarat Boc. Atenţionat de presă că ministrul Muncii, într-o declaraţie înregistrată, a confirmat faptul că creşterile salariale propuse au fost mai mici şi întrebat dacă există astfel o problemă de comunicare, şeful Guvernului a rugat presa să discute cu membrii comisiei de negociere. “Noi nu am negociat, Guvernul, prin forma plenului, a discutat prin Ministerul Muncii, iar detalii despre negocieri vă pot oferi cei care au participat la negocieri. În şedinţa de Guvern nu am tăiat nimic, am supus atenţiei şi am dat spre analiză Ministerului Finanţelor un proiect care a venit finalizat în urma negocierilor care au avut loc”, a mai spus premierul.