Leul a scăzut cu 1,5 bani în faţa euro

Şedinţa de ieri pe piaţa interbancară a fost una cu suişuri şi coborîşuri, moneda naţională fiind tranzacţionată în debutul şedinţei cu 3,6580 lei/euro, pentru ca apoi să piardă teren pînă peste nivelul de 3,6600 lei/euro. Cursul de referinţă afişat ieri de banca centrală, de 3,6728 lei/euro, indică o depreciere cu un ban şi jumătate a leului faţă de euro, comparativ cu nivelul din seara precedentă. Pe de altă parte, rata de schimb leu/dolar dictată de BNR arată o apreciere cu 0,18% a monedei naţionale faţă de dolar, de la 2,4795 lei/dolar, cît era joi, la 2,4750 lei/dolar, cît a atins ieri. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de vineri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight), de 8,88% pe an, faţă de 8,75% pe an cît era joi, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobînda a crescut la 9,84% pe an, de la 9,61% pe an. Dobînzile interbancare la depozitele pentru o zi, de tip overnight, au depăşit nivelul dobînzii de politică monetară, de 9% pe an, fiind între 9,5 şi 10% în ultima zi de constituire a rezervelor minime obligatorii în această lună.