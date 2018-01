Leul, la maximul ultimilor patru ani şi nouă luni în raport cu euro

Moneda naţională a urcat, ieri, la cea mai înaltă cotaţie a ultimilor patru ani şi nouă luni faţă de euro, de 3,2180 lei/euro, ca efect al vînzării de valută a investitorilor străini, în timp ce banca centrală a aspirat integral "excesul", de aproape două miliarde lei, al băncilor, susţin dealerii. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a monedei naţionale cu peste doi bani (0,66%) faţă de euro, de la 3,2395 lei/euro, cît era vineri, la 3,2180 lei/euro, nivel ce nu a mai fost atins din 17 septembrie 2002, cînd banca centrală a afişat un curs de 32.003 lei vechi (echivalentul a 3,2003 lei noi) pentru un euro. Piaţa valutară locală s-a deschis la nivelul de 3,2250-3,2300 lei/euro şi în următoarele ore de tranzacţionare leul s-a apreciat treptat pînă la 3,2110-3,2160 lei/euro. "Leul se apreciază pentru că sînt vînzări mari de valută pentru lei în piaţă şi cred că ordinele de tranzacţionare vin în mare parte de la jucătorii străini care speculează randamentele superioare ale monedelor din regiune", a spus şeful departamentului de tranzacţii interbancare al Volksbank, Monica Angelescu.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat uşor, în prima parte a zilei de ieri, de la 1,3375 pînă la 1,3412 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu peste trei bani (1,38%) faţă de dolar, de la 2,4337 lei/dolar, cît era vineri, la 2,4001 lei/dolar, ca urmare a deprecierii dolarului faţă de euro pe piaţa internaţională şi a monedei europene faţă de leu. Dolarul nu a mai fost cotat la un nivel similar din 26 septembrie 2000, cînd banca centrală a afişat un curs de 23.957 de lei vechi (echivalentul a 2,3957 lei noi) pentru un dolar. Piaţa financiară românească nu tranzacţionează direct moneda americană, dar banca centrală calculează raportul leu/dolar în funcţie de evoluţia pieţelor financiare internaţionale. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,13% pe an, faţă de 6,06% pe an cît era la sfîrşitul săptămînii trecute, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 6,94% pe an, de la 6,81% pe an, cît era vineri. Dobînzile interbancare locale la depozitele pe termen scurt în lei au crescut uşor în prima parte a zilei, în aşteptarea licitaţiei pentru depozitele la o lună, la care BNR oferă o dobîndă de 7,25% pe an. "Banca centrală a atras toată oferta băncilor prezente la licitaţie, de 1,984 miliarde de lei, ulterior dobînzile scăzînd uşor la 5,5-6% pe an.