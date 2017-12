Liberalii, pentru vot individual pe liste

Preşedintele Comisiei PNL pentru Statut, Mircea Ionescu Quintus, a declarat, ieri, că majoritatea celor din Comisie sunt în favoarea votului pe listă la Congres. „Eu mă strădui din răsputeri să găsesc o soluţie care să mulţumească pe cât mai mulţi, soluţia potrivit căreia să-l păstrăm pe Antonescu în fruntea partidului”, a susţinut Quintus. El a subliniat că soluţia pe care o va propune el este un vot pe liste deschise. Practic, votul să fie individual, iar lista care are cele mai multe voturi va câştiga. Quintus a menţionat că lista nu este închisă din momentul în care fiecare fiecare om de pe aceasta este votat individual. „Să zicem că sunt 30 pe o listă, fiecare votant are dreptul să încercuiască 30 de nume, pot să fie şapte nume pe o listă, trei nume pe alta, şi pe alta 20, şi lista asta câştigă în întregime. Mergând pe ideea că Delegaţia Permanentă şi Congresul vor hotărî sistemul de vot pe liste, cine candidează este obligat să aibă moţiune şi listă”, a spus seniorul PNL. El a mai spus că dacă nu izbuteşte să găsească o soluţie prin care Antonescu să-şi menţină candidatura, Comisia pentru Statut nu are altă soluţie decât să decidă listă închisă fără vot individual, precizând însă că Delegaţia va primi cel puţin două variante de Statut, una cu moţiuni şi vot pe listă şi alta cu menţinerea candidaturile individuale şi votul uninominal. Întrebat despre funcţia de prim-vicepreşedinte, liberalul a spus că el crede că această funcţie va fi menţinută în noul Statut. În altă ordine de idei, preşedintele PNL Sector 1, Vlad Moisescu, a declarat că în cursa pentru şefia PNL Bucureşti s-au înscris doar trei liberali, actualul preşedinte interimar al organizaţiei, Andrei Chiliman, fostul şef de la sectorul 4 Leopold Lupuşanschi şi Cristian Banu, de la sectorul 5.