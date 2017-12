Licean cercetat pentru proxenetism

Lucrătorii Poliţiei Năvodari îl cercetează pe un tînăr în vîrstă de 19 ani, din localitate, sub acuzaţia de proxenetism. Potrivit anchetatorilor, în intervalul de timp martie – aprilie 2007, Adrian Ţiţei, elev în ultimul an la liceul „Lazăr Edeleanu”, din Năvodari, ar fi obligat-o pe o tînără de 16 ani, din localitate să întreţină raporturi sexuale cu mai mulţi bărbaţi, pentru diverse sume de bani pe care ulterior şi le însuşea. Fata exploatată sexual le-a declarat poliţiştilor că a fost ameninţată constant de adolescent şi obligată să se culce cu clienţii de care el îi făcea rost. Oamenii legii spun că cei doi tineri fuseseră amici, înainte ca Ţiţei să se hotărască să scoată bani de pe urma fetei. Adolescentul este cercetat în stare de libertate sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de proxenetism. Poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a liceanului.