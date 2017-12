Licitaţie „vândută” la Compania Naţională de Autostrăzi

• SCURT ŞI CUPRINZĂTOR • Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) s-a autosesizat în cazul contractului semnat de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) cu Ascot Engineering Services SRL, companie care s-a înfiinţat în timpul licitaţiei şi ai cărei acţionari erau angajaţi ca şi consultanţi la CNADNR. Din documentele licitaţiei reiese că preşedintele comisiei de licitaţie Florin Goroneanu, cel care a desemnat Ascot Engineering Services SRL drept câştigătorul contractului de 3 milioane de euro, a fost angajatul unuia dintre acţionarii Ascot. Ministrul Radu Berceanu a semnat ordinul nr. 2213 din noiembrie 2006, prin care Florin Goroneanu este numit preşedintele comisiei de licitaţie. Theodor Postelnicu, consilierul personal al ministrului Radu Berceanu, a explicat că acest caz nu prezintă interes pentru minister.

• ÎNCEPUTURI • Menţionăm că, pe 7 iunie, a fost publicată pe site-ul HotNews.ro investigaţia „Compania de Autostrăzi a atribuit un contract de 3 milioane de euro unei firme care s-a înfiinţat după ce a intrat în licitaţie”. Investigaţia arată că, în februarie 2007 Compania de Autostrăzi a încheiat cu Ascot Engineering Services SRL un contract de consultanţă de peste 3 milioane de euro finanţat dintr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiţii. Ascot Engineering Services SRL, ai cărui acţionari sunt trei britanici, a fost înfiinţată în 9 octombrie 2006, la patru luni după ce au început procedurile de licitaţie şi la şase zile după ce compania a depus oferta cu care a câştigat licitaţia. Ascot Engineering Services SRL a avut şi un mic avantaj tactic în câştigarea contractului, doi dintre asociaţi fiind angajaţi ai Companiei de Autostrăzi în timp ce se derula licitaţia. Pe 9 iunie, a fost solicitat Companiei de Autostrăzi accesul la dosarul de licitaţie pentru contractul câştigat de Ascot Engineering Services SRL. Reprezentanţii CNADNR au răspuns pe 15 iunie şi au anunţat că vineri, 18 iunie, de la ora 10:00 este permis accesul la dosarul de licitaţie. La ora şi ziua indicate, reporterii au aflat, cu stupoare, că documentele se aflau în plin proces de xeroxare pentru procurorii DNA care se aflau în instituţie pentru a prelua hârtiile. Astfel, a ieşit la lumină faptul că DNA s-a autosesizat în acest caz după ce HotNews.ro a publicat luni, 7 iunie, investigaţia în care Ascot Engineering Services SRL a câştigat un contract de consultanţă pentru Compania de Autostrăzi în 2006, compania fiind înfiinţată în timpul licitaţiei, iar doi dintre acţionari fiind angajaţi ai CNADNR printr-un alt contract de consultanţă.

• MAI MULT… • Unul dintre acţionarii Ascot Engineering Services SRL a reprezentat în cadrul aceleiaşi licitaţii o altă companie, Hyder Consulting SRL. Mai mult, preşedintele comisiei de licitaţie, Florin Goroneanu, director adjunct în cadrul CNADNR, a fost angajat al Hyder Consulting SRL, companie care a participat la licitaţie. Pe 1 martie 2005, în România, este înregistrată compania Hyder Consulting al cărei acţionar majoritar este Hyder Consulting din UK şi care îl are ca administrator pe Dow James Sneddon care acum este şi acţionar al Ascot Engineering Services SRL. Potrivit Registrului Comerţului, Dow James Sneddon este şi în prezent administrator al Hyder Consulting. În documentele licitaţiei apare o situaţie ciudată: Dow James Sneddon a reprezentat Hyder Consulting până la penultima fază a licitaţiei când Hyder Consulting şi Ascot Engineering Services SRL erau clasate pe primele două locuri după analizarea ofertelor, adică până pe 3 octombrie 2006. Pe 3 octombrie 2006 în documentele licitaţiei se menţionează că, din patru ofertanţi selectaţi pentru licitaţia finală, doi s-au retras printre care şi Hyder Consulting care la runda precedentă s-a clasat pe locul doi ca punctaj. Tot pe 3 octombrie 2006 ca reprezentant al Ascot Engineering Services SRL este menţionat Dow James Sneddon. Nu există niciun document în dosarul de licitaţie să explice acest aspect. De asemenea, alţi doi acţionari ai Ascot Engineering Services SRL - Curran Henry Alexander şi Nesbitt Andrew Kim - erau angajaţi ca şi consultanţi ai CNADNR. CNADNR a semnat cu aceştia contracte individuale de consultanţă încă din 2003.

• INCREDIBIL DE… PE FAŢĂ • Şi Florin Goroneanu, director adjunct al CNADNR, care a fost numit preşedinte al comisiei de licitaţie prin ordinulul lui Radu Berceanu nr. 2213 din noiembrie 2006, era, în septembrie 2006, angajat al Hyder Consulting, adică al companiei la care era administrator Dow James Sneddon şi care reprezenta şi Ascot Engineering Services SRL. “Eu am fost pus la această comisie (de licitaţie – n.r.) exact când am venit la Compania de Autostrăzi. Nu îmi aduc aminte ce s-a întâmplat exact. Oricum procedurile de licitaţie erau demarate înainte să vin eu şi problema e a celor care au făcut caietul de sarcini şi a celor care au verificat documentele. Dacă s-a întâmplat aşa cum povestiţi dumneavoastră, sigur e grav”, a declarat el. “Ştiu că este o licitaţie publică, dar contractul este confidenţial, nu pot să vă dau detalii, trebuie să îmi consult asociaţii. Pot să vă spun că acest contract este legal. A fost încheiat pe baza unor proceduri legale şi a fost încheiat după ce agenţia care l-a finanţat (Banca Europeană de Investiţii - n.r.) a transmis că nu are niciun fel de obiecţie”, a declarat şi James Dow

• REPLICA CNADNR • Într-un răspuns remis de Compania de Autostrăzi pe 8 iunie, specialiştii companiei au explicat că toate procedurile licitaţiei au fost respectate şi că, în realitate, la licitaţie, Ascot Engineering Services SRL a participat sub formă de parteneriat grup de persoane fizice. În realitate în dosarul de licitaţie nu se face nicăieri precizarea că Ascot Engineering Services SRL s-ar fi constituit ca parteneriat grup de persoane fizice, ci este prezentată ca şi companie. Mai mult, într-o notă din ultimele runde de licitaţie, se menţioneză: “Ascot nu a prezentat informaţii despre organizarea juridică, date despre companie sau situaţia financiară”. În cadrul acestei runde sunt prezentate şi criteriile de departajare a candidaţilor. Aceste criterii prevedeau ca ofertanţii să prezinte date despre cifra de afaceri, experienţa anterioară, contracte similare, experienţe similare la nivel regional. Asta se întâmpla pe 3 octombrie. Ascot Engineering Services SRL obţine punctaje maxime la toate aceste secţiuni deşi compania nu era încă înfiinţată!!

• BANI DE LA BEI PE INFORMAŢII ROMÂNEŞTI • Dow James Sneddon a explicat, într-un răspuns trimis pe mail, că procedurile de licitaţie au fost respectate şi că până şi reprezentanţii Băncii Europene de Investiţii (BEI) nu au avut niciun fel de comentariu. Datorită faptului că, în final, contractul era plătit din banii BEI la fiecare fază de licitaţie, CNADNR informa banca şi solicita aprobarea pentru a continua licitaţia. În niciuna din scrisorile trimise de reprezentanţii CNADNR nu se menţionează că Ascot Engineering Services SRL s-a înfiinţat în timpul licitaţiei, că doi acţionari ai companiei sunt angajaţi şi la CNADNR sau că preşedintele comisiei de licitaţie a avut legături comerciale cu administratorul unuia dintre candidaţi care de altfel e asociat şi în altă companie care participă la licitaţie. Informările CNADNR către BEI arătau că toate procedurile sunt respectate, Goroneanu semnând şi o hârtie pe proprie răspundere că va fi echidistant şi nu va favoriza niciuna din firmele concurente. Mai mult, pe 8 iunie, CNADNR a explicat, într-un document oficial, că este perfect legal ca o companie să se înfiinţeze în timpul procedurilor de licitaţie.

• D’ALE MINISTRULUI TRANSPORTURILOR • La dezbaterile din 15 iunie pe marginea moţiunii de cenzură, ministrul Radu Berceanu a vorbit de contractul de consultanţă cu Ascot Engineering Services SRL, răspunzând unei întrebări adresate de deputatul PNL Reli Fenechiu: “Cum este posibil, domnule ministru, ca Ascot Engineering să câştige o licitaţie de 3 milioane de euro şi să se înfiinţeze în timpul licitaţiei?”. Radu Berceanu a răspuns astfel: “Despre acest contract vă pot spune că este în procedură de contestaţie”. La câteva zile după acest răspuns, Theodor Postelnicu consilierul personal al ministrului Radu Berceanu a explicat că acest caz nu prezintă interes pentru minister.

• SFÂRŞIT? • Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice s-a autosesizat în cazul Ascot Engineering – CNADNR şi, pe 11 iunie, a explicat că, în acest caz, legislaţia nu a fost respectată. ANRMAP spune că va efectua un control şi poate sesiza Curtea de Conturi, Parchetul sau DNA.