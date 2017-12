Liderul vrea să confirme şi în faţa Săgeţii

Derby-ul Seriei 1 al Ligii a II-a la fotbal, dintre Săgeata Năvodari şi Viitorul Constanţa, programat sâmbătă, de la ora 11.00, va aduce faţă în faţă echipele cu cel mai mare apetit ofensiv din primele 14 etape, gazdele reuşind 26 de goluri, în timp ce oaspeţii au marcat până acum de 22 de ori. Un meci însă în care orgoliile vor fi la cele mai înalte cote, dar din care cei de la Viitorul speră să rezulte o bună propagandă adusă fotbalului. „Ambele formaţii au înscris multe goluri pentru că au jucători de valoare, dar m-aş bucura ca de această dată să nu fie multe, să fie un scor strâns, dar în avantajul nostru. Un meci cu o importanţă aparte pentru că am putea să ne distanţăm în clasament. Jucăm şi împotriva unei formaţii constănţene, ne cunoaştem, sunt orgolii şi fiecare va dori să arate că este mai bun. Săgeata este o echipă puternică, matură şi poate câştiga chiar şi când joacă mai slab. Îţi poate lăsa impresia că ai controlul meciului şi poate înscrie imediat două-trei goluri. Îl au pe golgeterul Sorin Chiţu, pe Zaharia, pe Vezan, dar şi ceilalţi care aparent nu sunt aşa de creativi, pot face diferenţa. Se vor întâlni două echipe care nu refuză jocul şi sper să fie un meci frumos“, spune antrenorul Viitorului, Cătălin Anghel. Fără gol în ultimele nouă etape, atacantul Vlad Rusu speră să spargă gheaţa în meciul de la Năvodari. „Nu am traversat o perioadă foarte bună, dar important este că echipa a câştigat şi că suntem pe primul loc. Sper să înscriu, dar cel mai important este să câştigăm. Un succes al nostru ar face mult mai grea misiunea Săgeţii de a ne ajunge în clasament“, este de părere Vlad Rusu. Mijlocaşul Mihai Onicaş este la fel de optimist. „Niciodată în acest sezon nu mi-am văzut colegii atât de motivaţi. Am învăţat din greşeli şi am ajuns pe locul pe care ni-l doream. Am format un grup unit la Viitorul şi s-au făcut progrese mari într-un timp scurt. Este meritul staff-ului tehnic şi al conducerii“, a precizat Onicaş.