Lipsă de interes pentru Bursa de Contacte

Bursa de Contacte - oferte de finanţare pentru firme, organizată ieri ca un maraton de şase ore pentru inventarierea celor mai noi produse/servicii oferite de bănci, societăţi de leasing, fonduri de garantare poate fi catalogată drept un foc de paie pentru că IMM-urile nu s-au înghesuit la consultanţă financiară gratuită. Deşi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA), în calitate de organizator al bursei, a făcut tot posibilul şi a adus laolaltă 10 bănci dispuse să acorde diferite credite pentru IMM-urile constănţene, numărul oamenilor de afaceri care au venit să vadă cu ce se mănîncă bursa abia a ajuns, cu indulgenţă, la 30. Vîrful evenimentului informativ s-a consumat în prima oră de la deschiderea bursei, iar după două ore, consultanţii băncilor nu mai aveau cu cine să stea de vorbă, pentru că reprezentanţii IMM-urilor îşi luaseră tălpăşiţa, nu se ştie cît de lămuriţi. Întreprinzătorii uită că UE le dă bani, dar nu le bagă şi în traistă, aşa că orice oportunitate de informare poate fi benefică. Un dialog cu un consultant poate oferi toate informaţiile necesare pentru a vedea dacă proiectul de investiţii, oricare ar fi el, are şanse sau nu să primească finanţare nerambursabilă, sprijin de la bănci pentru cofinanţarea preiectului sau de la fondurile de garantare. Greşeli frecvente se fac la criteriile de eligibilitate şi cheltuielile eligibile, astfel că mulţi întreprinzători mici şi mijlocii se trezesc cu proiectele de investiţii şi accesare de fonduri europene sau structurale respinse după ce au cheltuit sume deloc neglijabile pentru întocmirea lor. Este suficient ca un singur criteriu de eligibilitate să nu fie respectat de solicitant şi totul se duce pe apa sîmbetei.

Ca să marcăm evenimentul Bursei de Contacte, amintim că ofertele celor 10 bănci (Alpha Bank, BCR, BRD, CEC, Banca de Export - Import a României EXIMBANK, Bank of Cyprus, Leumi Bank, Credit Europe Bank, OTP Bank, Unicredit Tiriac Bank) participante la dialogul cu IMM-urile sînt complete, flexibile, personalizate, accesibile prin internet banking, astfel că toţi clienţii IMM pot beneficia de soluţii de finanţare, servicii de leasing, brokeraj de asigurări, investiţii, operaţiuni de cont curent, carduri, produse şi servicii de trezorerie, servicii cu valoare adăugată. Finanţările puse în joc de bănci pentru IMM-uri se referă la activităţile curente, finanţările pe termen scurt, mediu şi lung (comerţ intern şi extern şi scrisori de garanţie), credite pe termen scurt pentru finanţarea activităţii de retail, finanţări cu dobîndă subvenţionată, garanţii pentru internaţionalizare. Băncile se conduc după sloganul “Uită de grija banilor, gîndeşte-te la afacerea ta!” şi promit costuri reduse la creditare, modalităţi flexibile de garantare, dobînzi subvenţionate cu 5%, soluţii ipotecare pentru IMM, preluare de riscuri etc. Indiferent de bancă, există patru criterii de eligibilitate universal acceptate de instituţiile de creditare şi pe care clienţii IMM trebuie să le îndeplinească pentru a obţine împrumuturile necesare afacerilor, dezvoltării şi extinderii: stabilitate financiară a solicitantului, experienţă în domeniu de minim un an, fără credite restante şi fără incidente de plată.