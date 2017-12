Localitatea Lanurile, iluminată în totalitate

Proiectul de iluminat public al localităţii Lanurile, arondată comunei Bărăganu, a fost finalizat săptămîna trecută. Potrivit afirmaţiilor primarului comunei, Constantin Benţea, în cadrul proiectului au fost instalate 204 lămpi. Pe drumul judeţean 381, care face legătura între Topraisar şi Ciocîrlia, şi pe drumul comunal 20, dintre Lanurile şi Bărăganu, a fost instalată cîte o lampă la fiecare stîlp, iar pe străzile din interiorul comunei, cîte un bec din doi în doi stîlpi. “Prin instalarea acestor becuri economice, am redus costul iluminatului public de la 20 de milioane de lei, pe care le plăteam pe lună, la opt milioane de lei vechi. Aceste becuri dau o lumină mult mai puternică decît cele vechi“, a declarat Benţea. Odată cu reducerea costurilor, s-a lărgit şi programul de funcţionare al lămpilor, de la patru, la şapte ore, satul Lanurile fiind iluminat acum aproape toată noaptea. Pentru a reduce costurile proiectului, Primăria a recondiţionat lămpile vechi şi a achiziţionat 104 în plus. “Investiţia a fost de 500 de milioane de lei vechi, bani pe care i-am primit din partea Consiliului Judeţean Constanţa“, a mai spus primarul. Un alt proiect, demarat de curînd la Bărăganu, vizează construirea unei noi şcoli în localitate, cea veche necesitînd reparaţii consistente. “Ne-ar fi costat mult mai mult consolidarea şcolii şi extinderea ei decît ne-ar costa construirea uneia noi, motiv pentru care am dărîmat şcoala veche şi am demarat lucrările la cea nouă“, a precizat edilul şef al comunei. El a adăugat că va pregăti cîteva spaţii în care elevii îşi vor desfăşura activitatea, urmînd ca, începînd din semestrul doi al anului şcolar viitor, copiii să-şi reia activitatea în noua clădire special amenajată.