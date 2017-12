Locuri de muncă şi garanţie de mediu la Roşia Montană

GARANŢIE DE MEDIU Despre proiectul Roşia Montană au vorbit foarte mult politicieni şi ecologişti, dar foarte puţin cei care sunt afectaţi direct de începerea sau sistarea mineritului în zonă. Scandalul din ultimele săptămâni pe tema exploatării miniere de la Roşia Montană a avut, am putea spune, un efect benefic, dar numai în sensul că, în sfârşit, au fost făcute publice o serie de date. De exemplu, abia acum am aflat că garanţia de mediu pe care investitorul canadian o va depune, anual, în contul statului român pentru proiectul de la Roşia Montană este de 146 milioane de dolari, la care se adăugă o garanţie suplimentară, în caz de accident ecologic, în valoare de 25 milioane dolari, în fiecare an. „Am introdus garanţii financiare de mediu, ceea ce nu exista în anii anteriori. Această garanţie de mediu va intra în vigoare înainte de pornirea proiectului. Aceşti bani sunt la dispoziţia statului român şi, în plus faţă de aceşti bani, pentru că ecologizarea zonei nu se poate face într-un singur an, mai avem o garanţie suplimentară pentru a preveni accidentele de mediu. Dacă investitorul reabilitează zona conform contractului, îşi ia banii înapoi, dar dacă intră în faliment, statul rămâne cu banii de garanţie”, a declarat ministrul Mediului, Rovana Plumb.

CIFRELE PROIECTULUI DE LEGE De asemenea, am mai aflat că proiectul de lege ce urmează a fi supus aprobării Parlamentului prevede semnarea unui acord în baza căruia acţionarul majoritar al proiectului minier aurifer, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), va transfera în etape, cu titlu gratuit, către acţionarul minoritar controlat de statul român, o cotă de 5,69% din capitalul social al companiei. Participaţia indirectă a statului român urmează să ajungă, astfel, la 25%. În ceea ce priveşte planul de afaceri al acţionarului majoritar, implementarea şi desfăşurarea exploatării minereurilor auro-argentifere vor duce la crearea a 2.300 locuri de muncă în faza de construcţie şi 900 locuri de muncă în faza de operare. Date din licenţa de exploatare nu pot fi aflate pentru că ea este secretă, aşa cum prevede legea românească, iar canadienii nu vor să încalce legea. Directorul general al RMGC, Dragoş Tănase, spune că, pe lângă mina pe care o va construi la Roşia Montană, compania va prelua şi obligaţiile de mediu, în sensul că îşi asumă să reabiliteze mediul nu la finalul, ci de la începutul exploatării. „Aceste ape acide vor dispărea de la Roşia Montană imediat cum noi terminăm construcţia minei. Vom planta copaci, vom planta o mie de hectare de pădure înainte de a începe operaţiunile miniere, iar în operaţiuni de 20 de ani vom defrişa 250 de hectare”, a spus Dragoş Tănase.

Protestele din mină s-au încheiat

Disputele televizate pe tema Roşia Montană, fără vreo finalitate, i-au forţat pe mineri să se blocheze miercurea trecută în galeria Cătălina - Monuleşti. În primele două zile au fost 22 de mineri, pentru ca, după aceea, să li se mai alăture alţi 11. Mesajul lor a fost cât se poate de clar: „nu ieşim din mină până când nu vine cineva să ne ofere garanţii că se vor rezolva problemele existente în prezent cu proiectul de lege”. Şi a venit chiar premierul Victor Ponta. Premierul a avut nevoie de doar 50 de minute alături de mineri pentru a-i convinge să pună capăt protestului şi să iasă la suprafaţă, acolo unde alţi 2.000 de oameni protestau în solidar cu ei. „Le-am promis minerilor că le voi aduce aici, la Roşia Montană, comisia parlamentară care se ocupă de acest proiect. Nu poţi lua o decizie decât după ce vii aici şi vezi situaţia reală a oamenilor. Membrii comisiei vor trebui să stea de vorbă cu minerii, pentru a înţelege exact situaţia, înainte de a lua o decizie”, a declarat Victor Ponta. La ieşirea din mină, cei 33 de ortaci erau aşteptaţi de rude, cărora le-au dat lacrimile de bucurie că protestul s-a încheiat. Minerii au declarat că speră că de această dată politicienii se vor ţine de cuvânt şi vor veni la Roşia Montană pentru a cunoaşte foarte bine problemele de aici, dar şi situaţia proiectului minier. „Avem familii pe care trebuie să le întreţinem. Aici nu există altceva decât minerit. Dacă şi de această dată ne mint politicienii, ne întoarcem înapoi în mină şi ieşim doar cu picioarele înainte”, a declarat unul dintre protestatari.