„Lucia di Lammermoor” urcă pe scenă în „Luna solidarităţii”

Aşteptată încă din toamnă, pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, opera donizettiană „Lucia di Lammermoor” devine o certitudine în aprilie, declarată de conducerea instituţiei de cultură „Luna solidarităţii cu poporul japonez”. Spectacolul, reluat pe scena lirică constănţeană după o absenţă îndelungată, în regia lui Anghel I. Arbore, dar cu o distribuţie nouă, este considerat o premieră la Constanţa, iar prima ieşire în faţa publicului este aşteptată pe 9 aprilie, de la ora 19.00.

Rolul delicatei eroine a tragediei donizettiene, Lucia, este pregătit de trei soprane: Roxana Bageac, Mădălina Sandu şi Smaranda Drăghici, o tânără speranţă a scenei lirice, iar în rolul lui Sir Edgardo va evolua Doru Iftene. Din distribuţia tragediei lui Gaetano Donizzeti, sub bagheta maestrului Radu Ciorei, vor mai face parte: Ionuţ Pascu/ Cătălin Ţoropoc, Constantin Acsinte/ Laurenţiu Severin, Ciprian Done, Bogdan Sandu, Daniel Stoica şi Lucia Mihalache. Regia spectacolului este semnată de Anghel I. Arbore, de reluarea operei ocupându-se asistenta de regie Sandra Răsvana Cernat. Maestru de cor este Adrian Stanache, iar pregătirea muzicală este realizată de pianiştii Silvia Ţigmeanu, Natalia Gribinic şi Daniel Sărăcescu.

Capodoperă a romantismului italian, celebra tragedie donizettiană are la bază un libret de Salvatore Cammarano, după romanul lui Walter Scott, „The Bride of Lammermoor\". Premiera operei a avut loc la data de 26 septembrie 1835, la Teatro San Carlo din Napoli, bucurându-se de un succes imens, care s-a repetat, ulterior, pe marile scene de la Viena, Paris, Londra, Amsterdam sau New York (1843). „Lucia di Lammermoor” se numără printre cele mai apreciate opere din repertoriul liric internaţional.

● Solidaritate cu poporul japonez ● Pe parcursul întregii luni aprilie, publicul meloman care va trece pragul Teatrului „Oleg Danovski” este îndemnat să facă donaţii în semn de solidaritate cu tragedia poporului japonez. Potrivit directorului Teatrului „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu, în acest scop, în foaierul instituţiei de cultură, va fi aşezată o urnă şi un registru unde se va scrie suma donată. „La sfârşitul lunii aprilie vom dona tot ceea ce se strânge Ambasadei Japoneze, pentru ajutorarea celor calamitaţi. Pe parcursul acestei luni, fiecare poate pune în cutiuţă ceea ce-i prisoseşte şi să semneze pentru ce a pus, pentru ca astfel noi să ştim. În acest fel, nimeni nu va putea să folosească banii în alt scop. Un concert caritabil este mai greu de realizat”, a spus soprana Daniela Vlădescu.