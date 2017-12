Lucian Băluţ, noul preşedinte al filialei municipale a PSD

Organizaţia municipală a PSD Constanţa şi-a ales ieri noul preşedinte, în persoana lui Lucian Băluţ, care a obţinut 321 de voturi pentru şi 10 împotrivă. Conferinţa filialei a fost deschisă cu un raport de activitate pentru ultimii trei ani, prezentat de fostul preşedinte al organizaţiei, Gelu Dae. Potrivit acestuia, organizaţia PSD Constanţa a reuşit să câştige alegerile locale din 2008, alegerile parlamentare din 2008 şi alegerile europarlamentare din 2009. „Singurul eşec l-am avut la alegerile prezidenţiale, când PSD s-a apropiat de scorul obişnuit”, a declarat Dae. Preşedintele organizaţiei judeţene Constanţa a PSD, Radu Mazăre, a preluat conducerea lucrărilor. El a declarat că PSD trebuie să lupte în continuare pentru a ajunge la putere, având în vedere că actualul Guvern condus de Emil Boc nu mai dă nicio urmă de speranţă românilor. „Prostia de la Guvernare a coborât în casele oamenilor. Vom resimţi toate măsurile la toamnă şi la iarnă, când nu vom mai avea cu ce să plătim facturile. Dacă pe vremea comuniştilor românii aveau speranţe pentru o viaţă mai bună, acum, la 20 de ani de la Revoluţie, Guvernul Boc nu ne mai dă nicio speranţă. Aceasta este marea tragedie. Cred că România are nevoie de o nouă revoluţie, care să ne dea din nou speranţe. Mă bucur că am ales PSD pentru că este pe sufletul şi pe inima mea. Vreau să spun că, în următorii doi ani de mandat, mă voi preocupa să îi ajut pe cei amărâţi”, a declarat Mazăre. El le-a transmis delegaţilor din sală că este mândru de organizaţie pentru că nu au avut în rândul lor „jitii trădătoare”. „Am fost foarte aproape să avem printre noi un trădător, dar care, până la urmă, a rămas la PSD. Nu am fost de acord cu intenţia de a pleca, dar acest lucru îl veţi judeca voi”, a mai spus Mazăre, nominalizându-l pe deputatul Matei Brătianu. Prezent în sală, deputatul constănţean a fost chemat să explice gestul pe care, la un moment dat, a dorit să îl facă. El a explicat că a fost aproape să părăsească PSD pentru a proteja sindicaliştii din poştă şi comunicaţii, acolo unde este preşedinte al confederaţiei sindicale. „Domnule deputat, nu trebuie să uitaţi că aţi fost ales în această funcţie de constănţeni, nu de sindicalişti, pentru care am tot respectul. Nu aţi fost mandatat să negociaţi cu PDL funcţii sau altceva în numele constănţenilor”, i-a replicat Radu Mazăre. Revenind la alegerile organizaţiei municipale, Lucian Băluţ ar fi putut să îi aibă drept contracandidaţi pe cei doi viceprimari ai Constanţei, însă aceştia nu au candidat. „Îmi doresc să vină tinerii să îmi ia locul în partid, însă vreau ca Gabriel Stan şi Decebal Făgădău, care sunt tineri, să fie lăsaţi să-şi facă treaba la primărie şi să se ocupe de problemele partidului persoane ca Lucian Băluţ”, a spus Mazăre. În urma votului de ieri a fost ales şi Consiliul Municipal al PSD, format din 89 de membri, dar şi membrii care vor reprezenta organizaţia municipală la Conferinţa Judeţeană PSD de alegeri. Prin vocea viceprimarului Decebal Făgădău, Organizaţia Municipală PSD Constanţa i-a solicitat primarului să candideze şi în 2012 pentru un nou mandat, deşi, în cadrul lucrărilor conferinţei de alegeri, Mazăre a spus că nu s-a hotărât dacă va mai candida sau nu.