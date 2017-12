Lucrările de protejare a falezelor se apropie de final

08:32:09 / 21 Martie 2015

Lucrarile de protejare a falezelor

Ati uzit de "sistem Kliton model nea Gheorhe"? Este ceea ce se face acum pentru protejarea falezelor si marirea plajelor si se traduce "sa faci cu romani ce au prioectat nemtii". Initial au zis, asta se poate vedea inca pe pancartele montate la intrarile pre zonele de lucru, ca lucrarile au termen de finalizare 28.01.2015. Ce s-a realizat pina acum? Mult stres fonic pentru cei ce locuiesc in zonele apropiate, multa poluare cu praf in aerul si mocirla pe soselele orasului. Dar vad ca din cabinetul ministrului mediului se vede totul in roz.