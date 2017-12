Ludacris s-a logodit de Crăciun

Rapperul american Ludacris a anunţat că s-a logodit cu iubita sa, Eudoxie Mbouguiengue, pe care a cerut-o în căsătorie, vineri, în timpul unei călătorii cu avionul, după vacanţa de Crăciun. Muzicianul, de 37 de ani, a publicat pe contul său de Instagram un mesaj în care şi-a anunţat logodna cu iubita sa, cu care are o relaţie din 2009. Cei doi se aflau în acel moment la bordul unui avion privat, cu care reveneau la Los Angeles după vacanţa de Crăciun. Ludacris a publicat şi câteva fotografii pe Instagram, care o prezintă pe iubita sa, surprinsă şi bucuroasă, în momentul în care a fost cerută în căsătorie, ca şi mesajul folosit de rapper cu această ocazie: „Euxodie, vrei să te căsătoreşti cu mine?”, a scris el pe o plăcuţă de marmură. Fotografiile sunt însoţite de un alt mesaj, în care Ludacris a dezvăluit răspunsul logodnicei sale: „Nu a spus: „Da!“. A spus: „La dracu', da!“”. Rapperul, al cărui nume real este Christopher Brian Bridges, are două fiice: Karma, de 13 ani, şi Cai Bella, de un an, din două relaţii anterioare.

Ludacris este un rapper, antreprenor şi actor american. Alături de colegii săi de generaţie din Atlanta, rapperul Big Boi şi Andre 3000 din grupul OutKast, Ludacris este unul dintre cei mai influenţi rapperi din curentul Dirty South, care au avut succes pe plan internaţional la începutul anilor 2000. A fost recompensat de-a lungul carierei sale cu trei premii Grammy, un premiu decernat de Sindicatul actorilor americani şi un premiu Critic's Choice.