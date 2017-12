Macovei și-a anunțat candidatura la prezidențiale

LANSARE Iată că am trăit s-o vedem și pe asta. Fostă prietenă a președintelui Traian Băsescu, Monica Macovei (PDL) își ia în serios rolul de prezidențiabil. Cu toate că șefii din partid i-au transmis că nu are nicio șansă de a fi inclusă în lista de posibili prezidențiabili ai PDL, Macovei o ține una și bună: vrea la Cotroceni, pentru a-l înlocui pe cel pe care l-a slujit cu credință foarte mulți ani. Dacă nu are sprijinul partidului, fostul ministru al Justiției spune că vrea să devină președintele României chiar și din postura de independent, în condițiile în care candidatul Alianței Creștin Liberale (ACL) PNL-PDL va fi ales dintre Cătălin Predoiu și Klaus Iohannis. Macovei a făcut anunțul prin intermediul unui film de prezentare care circulă pe internet. Culmea tupeului este că Macovei spune că a ales să candideze după ce mii de oameni i-ar fi cerut acest lucru. În film, fosta ministresă face o scurtă trecere în revistă a așa-ziselor realizări pe care le-ar fi avut de-a lungul timpului. “Am pus bazele independenței Justiției și am construit DNA. Acum, nu ca până în 2004, corupții plătesc pentru faptele lor. Ca președinte, voi asigura pentru România o economie liberă și sănătoasă, care creează locuri de muncă și oportunități pentru tineri și o viață decentă pentru pensionari”, se prezintă Macovei.

AFARĂ DIN PARTID? Hotărârea Monicăi Macovei va duce, automat, la excluderea sa din partid. Cel puțin asta îi prevede șeful său din PDL - Vasile Blaga. ”Noi nu dăm afară pe nimeni din PDL, dar alţii se dau afară în momentul în care au o candidatură în afara partidului”, a spus Blaga, adăugând: ”Se exclude singură.” La rândul său, preşedintele PNL, Klaus Iohannis, a declarat că o candidatură independentă a Monicăi Macovei la alegerile prezidenţiale nu va afecta şansele candidatului ACL, ci, în mod paradoxal, pe cele ale PMP. În altă ordine de idei, Iohannis a spus că partidele din ACL vor începe, de săptămâna viitoare, strângerea de semnături pentru candidatul la prezidenţiale al alianţei, liderul PNL precizând că din acel moment se va intra sută la sută în precampania electorală. Dintr-un alt unghi, fostul premier Emil Boc afirmă că anunţul Monicăi Macovei privind candidatura la alegerile prezidenţiale a venit prea târziu şi că aceasta putea fi un candidat bun, dar acum mai mult încurcă decât ajută dreapta.