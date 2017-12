Maia Sandu: A fost o campanie murdară, am vazut cu toții

Maia Sandu a criticat dur autoritățile pentru modul în care a fost organizat al doilea tur al scrutinului prezidențial din R.Moldova, citând numeroase încălcări în ziua alegerilor, în cadrul unei conferinţe de presă la sediul Partidului Acţiune şi Solidaritate.

"Dragi cetățeni înainte de această campanie am știut că regimul nu vrea să plece. A fost o campanie murdară am vazut cu toții. Am dat un semnal clar autoritatile în acest sens," a spus Sandu, citată de site-ul publika.md.

"Autoritățile au încălcat dreptul constituțional al cetățenilor al Moldovei de a-și exercita dreptul la vot. La fel cerem Serviciului de Informație și Securitate să investigație ce s-a întimplat cu cele 6.000 buletine de vot, destinate pentru secțiile de vot din Portugalia, pentru a ne asigura că nu au fost folosite pentru fraude electorale. Am avut încălcări și pe teriotoriul Republicii Moldova - acte de violență în secțiile de vot, incidente în care mii de cetateni din stânga Nistrului au fost aduși organizat la vot sau cumpărări de voturi," a adăugat Maia Sandu.

Candidata Partidului Acţiune şi Solidaritate a mulțumit alegătorilor pentru mobilizare și în special celor din diasporă.

"Vom rămâne vigilenți până la capăt și vă promit că vom clarifica fiecare caz de încălcare în care oamenii nu au putut să voteze, împreună. Nu le vom permite sa vă fure votul. Sunt încrezătoare c-am pornit împreună cu dumneavoastră schimbare de care cu totii avem nevoie", a încheiat Maia Sandu.

Anterior, Maia Sandu a cerut demisia ministrului Afacerilor Externe şi a preşedintei Comisiei Electorale Centrale, ca principali responsabili de acest dezastru.