“M-am născut cu mentalitatea de a câştiga în tot ceea ce fac“

În doar trei ani de la înfiinţare, Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” a devenit cel mai puternic centru de juniori din România. Clasările pe podium la toate campioantele naţionale de juniori, participarea cu succes la puternice turnee internaţionale, precum Mundialito, Memorialul “Pedja şi Danilo“ din Serbia sau Talent Cup şi Cupa “Stelelor Estului“, încheiate cu victorii împotriva unor formaţii precum Juventus Torino, Real Madrid sau Inter Milano, vorbesc de la sine despre modul în care se munceşte la Academia Hagi. Selecţia făcută şi valoarea copiilor crescuţi la Academia Hagi a făcut ca 32 de jucători să fie selecţionaţi în 2011 la loturile naţionale - lotul de tineret: Aurelian Chiţu, Marius Albu, Mihai Onicaş; under 20: Alin Cârstocea, Romario Benzar; under 19: Cristian Gavra, Bogdan Mitache, Ionuţ Puţanu, Alexandru Buzbuchi, George Şerban, Marco Muscă, Bogdan Ţâru; under 18: Gabriel Iancu, Bogdan Ţâru, Daniel Păiuş, Bogdan Mitache, George Şerban, Ionuţ Puţanu; under 17: Robert Hodorogea, Mihai Bălaşa, Adrian Boitoş, Alexandru Târnovan, Bogdan Vasile, Ionuţ Vână; under 16: Andrei Luduşan, Ionuţ Borcoi, Cătălin Torişte, Răzvan Marin; under 15: Dragoş Nedelcu, Cristian Manea, Mihai Oarnă, Cristian Ene, Dan Panait, Ors Tordai şi Alexandru Stoica.

„Este un sentiment de mândrie faptul că putem lua parte la un asemenea proiect“, a declarat directorul tehnic al Academiei Hagi, Lucian Burchel. „Conceptul, strategia, filozofia noastră este de a deveni cei mai buni. Vrem să arătăm că suntem buni şi ne putem impune. Mai avem mult de învăţat, mai avem de progresat, dar important este că au apărut şi rezultatele în puţinii ani de la înfiinţare. Vrem în continuare să participăm la cât mai multe turnee pentru a ne testa forţele. Nimic nu se face însă de unul singur. Este nevoie de parteneri şi credem mult în suportul lor. M-am născut cu această mentalitate de a câştiga în tot ceea ce fac. Cred că în primii doi-trei ani am reuşit lucruri mari cu Academia“, a afirmat Gheorghe Hagi.

Echipa de seniori a avut, probabil, cea mai puternică ascensiune, promovând în primul sezon din Liga a III-a în Liga a II-a, iar acum se află la doar o jumătate de campionat de o prezenţă istorică în Liga 1 la fotbal. Cu o medie de vârstă de sub 21 de ani, FC Viitorul Constanţa este liderul Seriei 1, având patru puncte avans faţă de următoarea clasată. În mai puţin de trei ani, Academia a promovat 17 tineri jucători la prima echipă: Aurelian Chiţu, Nicolae Hertu, Alin Cârstocea, Romario Benzar, Cristian Gavra, Gabriel Iancu, Alexandru Buzbuchi, Marco Muscă, Radu Cureteu, Ionuţ Vână, Bogdan Mitache, Berti Nicola, Goerge Şerban, Bogdan Ţăru, Ionuţ Puţanu, Bogdan Vasile şi Marian Dan.