Mâncare stricată şi ceaiuri expirate de un an, găsite la un cămin de bătrâni din Braşov

Comisarii de la Protecţia Consumatorilor Braşov au găsit, vineri, la Căminul pentru Persoane Vârstnice din cartierul Noua din Braşov, mai multe produse alimentare cu termenul de valabilitate depăşit, precum şi ceaiuri laxative expirate de un an. Controlul a fost făcut după ce comisarii de la Protecţia Consumatorilor Braşov au primit sesizări de la aparţinătorii bătrânilor cazaţi la Căminul pentru Persoane Vârstnice din cartierul Noua, potrivit şefului Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor (CRPC) Braşov, Sorin Susuanu. "Au fost găsite importante cantităţi de produse alimentare cu termenul de valabilitate depăşit. Este vorba de carne, mezeluri, diferite tipuri de brânză, biscuiţi, iaurt care intrase în fermentaţie, brânză care nu avea niciun element de provenienţă şi la care nu s-a putut stabili termenul de valabilitate. Am găsit şi ceaiuri laxative care aveau termenul de valabilitate expirat acum un an. De asemenea, depozitarea din blocul alimentar era incorectă. Congelau produse care erau refrigerate sau ţineau brânză topită la temperatui de 20 grade Celsius, când ar fi trebuit ţinută la 4-6 grade Celsius“, a declarat Susanu.

În urma controlului, comisarii de la Protecţia Consumatorilor au oprit de la consum zeci de produse alimentare. "Practic, acest bloc alimentar funcţionează de puţin timp pentru că până acum se apela la o firmă de catering. Este posibil să dăm amenzi de până la 30.000 lei şi chiar să suspendăm blocul alimentar. Dar mai întâi trebuie să verificăm toate aspectele“, a adăugat şeful CRPC Braşov. De asemenea, controlul a vizat şi spaţiile de cazare ale celor aproximativ 130 de persoane vârstnice îngrijite la cămin, unde s-a constatat că nu se respectă o prevedere privind existenţa unei saltele de protecţie care ar fi trebuit plasată între tăblia patului şi salteaua principală, potrivit sursei citate. Echipele de control urmează să verifice şi contractele pe care instituţia le are cu bătrânii cazaţi în cămin.

Căminul de bărâni din Noua este în administrarea Primăriei Braşov. Contribuţia pentru fiecare persoană din cămin, aşa cum a fost stabilită prin hotărâre de Consiliu Local, este de 1.140 de lei pe lună pentru persoanele dependente, 1.024 de lei pentru persoanele semidependente şi 1.008 lei pentru persoanele independente. 60% din această sumă este acoperită de beneficiari, iar restul de Consiliul Local şi aparţinători, într-o proporţie care este stabilită în funcţie de veniturile acestora din urmă.