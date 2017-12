Mâncarea Spitalului de Urgenţă nu va mai ajunge la… gunoi

Externalizarea serviciului de bucătărie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a fost de ieri acceptată oficial, în următoarele zile urmând să se desfăşoare procedura legală de semnare a documentelor. Condiţia impusă de către conducerea SCJU a fost ca întreg personalul să fie păstrat, asta în cazul în care doresc să rămână pe aceleaşi posturi. „Noi le-am oferit şi posibilitatea să ocupe posturile libere din cadrul spitalului, în cazul în care au o pregătire în acest sens. Dacă nu acceptă nici această propunere, pot intra în şomaj, beneficiind, potrivit legii, de ultimul salariu”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, care ieri a avut o întâlnire cu salariaţii bucătăriei. Conducerea SCJU crede că externalizarea era un lucru absolut necesar, mai ales că cea mai mare parte a bucatelor preparate în acel loc erau aruncate la gunoi de către bolnavi. „Trebuie să recunoaştem că puţini mâncau hrana de la spital. Toţi mănâncă de acasă. Stau cu borcanele pe geam. Nu de puţine ori acestea au căzut, au spart parbrizele unor maşini. Bine că nu au spart capul cuiva”, a mai spus managerul. Cei mai fericiţi de externalizarea serviciului de bucătărie vor fi salariaţii, dar şi bolnavii care apelau la serviciul de Balneo-Fizio-Terapie. „Mereu se plângeau că miroase a mâncare gătită în cabinete, iar din cauza umezelii se forma igrasia”, spune dr. Căpăţână. Fericiţi sunt şi unii salariaţi care lucrau la servicul de bucătărie, condiţiile de lucru fiind inimaginabile. Vara, ei găteau la temperaturi de peste 50 de grade C, în aburi de nedescris, iar iarna condiţiile erau la fel de critice, bucătăresele neputând să stea prea mult timp cu geamurile deschise din cauza gerului. Nu cu mult timp în urmă, salariaţi ai serviciului s-au plâns că, periodic, stau acasă din cauza bolilor respiratorii. Nu de puţine ori cotidianul nostru a prezentat starea deplorabilă a bucătăriei spitalului, unitatea fiind într-o avansată stare de degradare, pereţii fiind acoperiţi de mucegai, iar plafonul înnegrit de igrasie, în ciuda tuturor lucrărilor de igienizare. Cazanele în care se gătea mâncarea erau vechi şi pline de rugină. Bucătăresele spuneau că le este teamă să fiarbă mîncarea la “foc mare”, deoarece cazanele ar putea exploda. Nici condiţiile în care sînt depozitate alimentele nu sînt din cele mai bune, deoarece camerele frigorifice sînt mai tot timpul defecte. Amenzile din partea Inspecţiei Sanitare de Stat au fost nenumărate, neschimbând însă cu nimic situaţia. “Nu am fi primit niciodată autorizaţie sanitară de liberă practică”, a mai spus managerul. Acum bolnavii vor primi bucatele preparate în funcţie de regim, într-un mod civilizat, managerul garantând calitatea acestora. “Este firma care asigură hrana bolnavilor de la fostul Spital Municipal. Sunt foarte mulţumiţi, niciodată nu am auzit reproşuri din partea lor”, a spus dr. Căpăţână. Şi bolnavii secţiilor exterioare SCJU, respectiv Dermato-Venerice şi Psihiatrie, vor avea parte de bucate comestibile.