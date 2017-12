MANGALIA - Primăria, la mila Guvernului

Secretarul de stat în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA), Marian Petrache, a anunţat ieri, în cadrul unei videoconferinţe cu prefecţii, care a vizat prezentarea situaţiei asigurării cu energie termică la nivel naţional în localităţile în care funcţionează sisteme centralizate, că aprox. 2,2 milioane de persoane vor primi ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sistem centralizat, dintr-un total de 5,1 milioane de beneficiari ai acestui serviciu. Secretarul de stat a precizat că MIRA va acorda şi în acest an sprijin autorităţilor administraţiei publice locale prin acordarea sumelor corespunzătoare trimestrului I pentru compensarea valorii combustibilului folosit pentru producerea energiei termice pentru populaţie. Printre localităţile menţionate de Petrache că ar avea probleme deosebite în asigurarea serviciului de încălzire se numără şi Mangalia, unde administraţia locală are nevoie de aprox. 7 milioane de lei pentru acoperirea restanţelor înregistrate pînă la 31 decembrie 2007, plus cele de pe primul trimestru al acestui an. Pînă în prezent, Primăria Mangalia a alocat de la buget pentru încălzire şi apă caldă 2,5 milioane de lei, urmînd ca în perioada următoare să aloce alte 2,5 milioane de lei. Primăria Mangalia şi celelalte administraţii locale care se confruntă cu probleme sînt obligate ca, împreună cu reprezentanţii societăţilor de furnizare a energiei termice, să prezinte, pînă duminică, la sediul MIRA, o analiză a situaţiei locale, pentru a se încerca găsirea unor soluţii. Marian Petrache a mai spus ieri că pentru programul de investiţii pentru 2008 se vor acorda 265 milioane lei de la bugetul de stat, investiţiile fiind condiţionate de o cofinanţare locală într-un procent de 40% - 60%, în conformitate cu prevederile legale. El a atras atenţia asupra necesităţii implicării autorităţilor administraţiei publice locale în sprijinirea operatorilor serviciului şi asigurarea continuităţii furnizării energiei termice pe toată perioada sezonului rece, în condiţiile unor costuri suportabile ale facturilor plătite de către cetăţeni. La finalul videoconferinţei s-a propus organizarea unei întîlniri, la începutul lunii februarie, pe tema asigurării cu căldură pentru populaţie, la care vor participa reprezentanţi MIRA, autorităţi de reglementare în domeniu, furnizori de combustibil, primari şi reprezentanţi ai operatorilor serviciului de distribuţie a energiei termice.