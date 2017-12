Maria Șarapova își scrie biografia

Tenismena rusă Maria Șarapova, câștigătoare a cinci turnee de Mare Șlem, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a demarat proiectul autobiografiei sale și speră să o publice până în 2017. Cartea va relata povestea vieții și carierei sportivei, care a plecat de acasă la o vârstă fragedă și a explodat la doar 17 ani, când a câștigat primul său titlu de Mare Șlem, în 2004, la Wimbledon. De atunci, rusoaica a mai cucerit patru titluri de Mare Șlem. „În luna decembrie am participat la o lansare de carte și am găsit inspirația să pun pe hârtie povestea vieții mele. Câteva paragrafe au ajuns pe la edituri și am primit onoarea neașteptată de a lucra cu Farrar, Straus and Giroux la prima mea carte”, a anunțat Șarapova pe rețeaua de socializare. Fostul lider mondial va lucra la proiect cu Rich Cohen, care a fost co-autor la una dintre cărțile autobiografice preferate ale rusoaicei, „Jerry Weintraub, Când voi înceta să vorbesc, vei ști că am murit”. „Vă voi ține la curent cu noutăți despre acest proiect, dar 2017 pare o dată rezonabilă pentru lansare, acum că mă ajută profesioniștii”, a conchis Șarapova.

COPIL, ÎNVINS ÎN OPTIMI LA ECKENTAL

Tenismanul român Marius Copil a fost învins de belgianul Ruben Bemelmans, al doilea favorit, cu 7-6 (7/5), 6-3, în optimile de finală ale turneului challenger de la Eckental (Germania), dotat cu premii totale de 35.000 de euro. Pentru prezența în optimi, Copil va primi 600 de euro și 6 puncte ATP. La dublu, perechea româno-olandeză formată din Costin Pavăl și Sander Arends a fost învinsă în sferturi de cuplul alcătuit din Mateusz Kowalcyzk (Polonia) și Dino Marcan (Croația), cu 6-3, 6-4. Pentru calificarea în sferturi, Pavăl și Arends s-au ales cu 460 de euro și 15 puncte ATP.

Citește și:

Tecău a coborât pe locul 5 ATP la dublu

Radwanska a câştigat Turneul Campioanelor

Serena Williams conduce în topul câștigurilor din tenis