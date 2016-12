Radwanska a câştigat Turneul Campioanelor

Tenismena poloneză Agnieskza Radwanska a câștigat pentru prima oară în cariera sa Turneul Campioanelor, desfășurat la Singapore și dotat cu premii în valoare totală de 7 milioane de dolari, după ce a învins-o, cu scorul de 6-2, 4-6, 6-3, pe cehoaica Petra Kvitova, locul 5 WTA, în finala acestei competiții, disputată duminică. În vârstă de 26 de ani, Radwanska a devenit una dintre puținele jucătoare din circuitul WTA care își trec în palmares acest trofeu fără să fi câștigat anterior vreun turneu de Mare Șlem. În faza grupelor, poloneza a învins-o în meciul decisiv pentru calificarea în semifinale pe principala favorită, constănțeanca Simona Halep, cu scorul de 7-6 (7/5), 6-1. Adversara sa din finală, Petra Kvitova, în vârstă de 25 ani, dublă campioană la Wimbledon (2011, 2014), a ratat ocazia de a se impune pentru a doua oară în cariera sa la Turneul Campioanelor, pe care l-a mai câștigat în 2011, la Istanbul, după o finală cu belarusa Victoria Azarenka.

„În urmă cu câteva săptămâni, nici nu știam dacă mă voi afla aici, iar acum sunt foarte mândră de ceea ce am realizat. Sunt foarte fericită, este prima mea finală la acest turneu și primul meu titlu, ce mi-aș mai putea dori?”, a declarat Radwanska după victorie. În semfinale, disputate sâmbătă, poloneza a trecut de Garbine Muguruza (Spania), locul 3 WTA, cu scorul de 6-7 (5/7), 6-3, 7-5, în timp ce Kvitova a învins-o pe rusoaica Maria Şarapova, locul 4 WTA, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/3). În urma acestui succes, Radwanska a urcat un loc în clasamentul WTA și va încheia anul pe poziția a cincea, după americanca Serena Williams, Simona Halep, Garbine Muguruza și Maria Șarapova.

TROFEU PENTRU HINGIS ȘI MIRZA

Proba de dublu de la Turneul Campioanelor a fost câștigată de principalele favorite, Martina Hingis (Elveţia) şi Sania Mirza (India), care s-au impus în finală în fața perechii spaniole Garbine Muguruza și Carla Suarez Navarro, cu scorul de 6-0, 6-3. Victoria de duminică a fost a 22-a consecutivă pentru cele două, care au câștigat ultimele şase turnee la care au participat. În afara trofeului de la Singapore, perechea Hingis și Mirza a mai câștigat în acest an titlurile la Indian Wells, Miami, Charleston, Wimbledon, US Open, Guangzhou, Wuhan și Beijing. În vârstă de 35 de ani, Hingis, fostul lider al clasamentului mondial, are în palmares 43 de titluri WTA și 7 trofee de Mare Șlem la simplu și a cucerit cu această ocazie cel de-al 50-lea său titlu la dublu în circuitul WTA, performanță pe care au mai reușit-o până acum doar 15 jucătoare. În vârstă de 28 de ani, Mirza a câștigat la rândul ei 32 de titluri WTA la dublu și unul singur la simplu.

TECĂU ȘI ROJER, ÎNVINȘI ÎN SEMIFINALE LA BASEL

Perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 1, a fost învinsă de cuplul format din Alexander Peya (Austria) și Bruno Soares, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/5), sâmbătă, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Basel (Elveția), dotat cu premii totale de 1.575.295 euro. Pentru prezența în penultimul act, cei doi vor primi 24.000 de euro și 180 de puncte în clasamentul ATP de dublu. Dacă Tecău și Rojer sunt deja calificați la Turneul Campionilor de la Londra, programat în perioada 15-22 noiembrie, Peya și Soares se luptă pentru locurile rămase, printre perechile contracandidate fiind și cea alcătuită din Florin Mergea și indianul Rohan Bopanna.

