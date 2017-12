Marina, în sărbătoare

Sute de constănţeni şi turişti au vizitat, sâmbătă, dana militară a Portului Constanţa, cu ocazia „Zilei Porţilor Deschise“. Festivitatea a fost organizată de Statul Major al Forţelor Navale (SMFN) şi se înscrie în manifestările dedicate Zilei Marinei Române. Cei care au venit încă de la primele ore ale dimineţii în Portul Constanţa nu au fost dezamăgiţi. Cele trei fregate, „Regele Ferdinand“, „Regina Maria“ şi „Mărăşeşti“, două elicoptere Puma Naval, dintre care unul aflat pe puntea fregatei „Regina Maria“, o impresionantă expoziţie de tehnică militară, o serie de exerciţii demonstrative ale marinarilor militari şi câteva jocuri marinăreşti la care au fost încurajaţi să participe şi vizitatorii au reuşit să îi încânte chiar şi pe cei mai mofturoşi oaspeţi. „Am venit special la mare în această perioadă pentru a fi prezenţi la Ziua Marinei Române. Astăzi am venit să vedem navele. Este foarte frumos şi mă bucur că şi vremea este de partea noastră. Pentru noi este extraordinar, dar cred că pentru marinari nu este atât de plăcut, ei au o viaţă grea. Îmi plac foarte mult uniformele lor“, a declarat Cornelia Verdiş, de 68 de ani, din Sibiu. „Am venit pentru că am vrut să văd ce arme au militarii români. Am vizitat navele, dar cel mai mult mi-au plăcut puştile. Până acum văzusem arme cu lunetă numai în filme. Mi-au mai plăcut şi echipamentele scafandrilor şi robotul subacvatic“, a declarat Bogdan Stancu, de 13 ani, din Bucureşti.

ZI PLINĂ Ziua Marinei Române a fost organizată pentru prima dată la Constanţa în 1902, de primarul de atunci, care a dorit să atragă turiştii şi să le prezinte acestora frumuseţea marinăriei. După 109 ani, la manifestările organizate de Ziua Marinei sunt aşteptaţi peste 10.000 de turişti şi constănţeni. Festivitatea va începe la ora 10.00, când va avea loc ceremonia de ridicare a marelui pavoaz şi executarea a 21 de salve de artilerie. Imediat după acest moment va începe ceremonialul de înmânare a Drapelului de Luptă al Statului Major al Forţelor Navale, iar de la ora 10.38 şi până la 12.05 vor avea loc exerciţii demonstrative ale Forţelor Navale, care vor fi încheiate cu defilarea gărzii de onoare. Între orele 13.00 şi 15.00 vor fi organizate jocuri marinăreşti, respectiv porcul la şcondru, dansul raţelor, trasul la parâmă şi concursul de înot, se va da startul regatei Cupa Bricul Mircea şi a Formulei 2 pe mare, în Portul Turistic Tomis. Festivitatea se va încheia la ora 22.00, când se va aprinde pavoazul electric şi va avea loc retragerea cu torţe.

Restricţii de trafic, poliţişti şi jandarmi mobilizaţi. 125 de poliţişti de la Rutieră şi de la Ordine Publică sunt mobilizaţi de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa pentru a asigura liniştea şi ordinea publică cu prilejul Zilei Marinei. Dispozitivul de securitate gândit de autorităţi mai include 50 de lucrători din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Constanţa (IJJ) şi trei echipaje ale Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis” Constanţa. Pe drumurile judeţene, pe toate drumurile naţionale şi în staţiuni vor fi amplasate aparate radar. În zona peninsulară a Constanţei, bulevardul Regina Elisabeta va fi degrevat de toate autoturismele parcate, iar astăzi, acesta va fi închis circulaţiei rutiere între orele 06.00 şi 14.00. Tot astăzi echipajele poliţiei rutiere vor limita circulaţia rutieră, între orele 16.00 -18.00, pe bulevardele Tomis şi Ferdinand, pentru deplasarea fanfarei militare, şi începând cu orele 21.00 până la orele 23.00, pe traseul de „retragere cu torţe”, de la Comandamentul Marinei Militare în centrul Constanţei.