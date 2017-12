Marinarii de pe nava „Monte Rosso” şi-au primit salariile restante

După mai multe luni de calvar şi acţiuni în instanţă, cei 29 de marinari îmbarcaţi pe petrolierul „Monte Rosso”, sub pavilion Malta, aflat în dana 78 a Portului Constanţa, au intrat în posesia salariilor restante. Reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) în România, Adrian Mihălcioiu, susţine că membrii echipajului format din opt marinari români, şapte greci, ruşi şi ucraineni, s-au aflat în litigiu cu armatorul navei din cauza restanţelor salariale, dar şi a lipsei compensaţiilor. Marinarii sînt nemulţumiţi că, deşi li s-au întrerupt contractele de muncă înainte de cele şase luni stabilite, nu au primit nicio despăgubire financiară. „După ce am fost solicitaţi să îi ajutăm, iar operatorul navei a cerut în instanţă reţinerea navei, am reuşit să punem capăt calvarului marinarilor şi să le dăm banii. În pofida acestui litigiu comercial, navigatorii au reuşit să intre în posesia restanţelor de 330.000 de euro”, a declarat Adrian Mihălcioiu. Liderului ITF România a mai precizat că din cauza refuzului armatorului navei de a plăti salariile restante, marinarii au fost în imposibilitatea de a mai fi repatriaţi sau de a efectua schimbul de echipaj.