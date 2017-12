Marius Petcu rămâne în arest

Liderul sindical Marius Petcu va fi judecat în continuare în stare de arest preventiv, Tribunalul Capitalei respingând, ieri, cererea acestuia de a fi eliberat sub control judiciar, decizia putând fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti. Menţionăm că Marius Petcu a cerut, ieri, la primul termen al procesului în care este judecat pentru fapte corupţie, să fie eliberat provizoriu sub control judiciar, avocaţii acestuia prezentând instanţei declaraţii de la vecinii sindicalistului, pentru a arăta \"buna moralitate\" a acestuia. Marius Petcu a mai cerut eliberarea provizorie sub control judiciar, solicitarea fiind respinsă. El este în arest din 31 martie, după ce, în 24 martie, a fost prins luând mită 40.000 de euro de la Petre Scrieciu, sumă ce ar fi reprezentat o parte din banii ceruţi pentru ca firma omului de afaceri să execute lucrările la un centru pentru sindicate din Snagov. În 21 aprilie, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie l-au trimis în judecată pe Marius Petcu, pentru luare de mită, în formă continuată, iar Tribunalul Bucureşti a confirmat legalitatea arestării fostului lider sindical. Procurorii au stabilit că, în perioada septembrie 2009 - martie 2011, în calitate de preşedinte al Federaţiei Sanitas, Petcu a primit de la Petre Scrieciu, administratorul unei societăţi comerciale, denunţător în cauză, sume de bani totalizând 1.398.400 lei, în schimbul atribuirii către firma acestuia a unui contract de execuţie lucrări. Potrivit procurorilor, banii au fost primiţi în mod repetat, câte 87.400 lei lunar, o rată reprezentând aproximativ 20% din valoarea fiecărei situaţii de lucrări decontate în cadrul contractului care avea ca obiect construirea \"Centrului de educaţie, perfecţionare şi recreere - Snagov\". De asemenea, în 1 februarie, Marius Petcu ar fi primit de la Scrieciu, prin intermediar, un imobil situat în staţiunea Predeal în valoare de aproximativ 535.165 lei. Scopul primirii acestui imobil a fost acela de a compensa unele tranşe din mită neplătite încă, cele aferente lunilor următoare, sau de a facilita obţinerea de către aceeaşi firmă a unei lucrări viitoare, susţin procurorii DNA. În cauză a fost instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând lui Petcu, precum şi asupra unor sume de bani.