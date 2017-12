Martori mincinoşi scăpaţi de puşcărie

15:25:10 / 09 Ianuarie 2014

Pe când si Muresan și Ciocoiu

Dar de Muresan și Ciocoiu nu se aude nimic? Doi imigranți fără niciun fel de sentimente pentru comuna asta, au angajat in Primarie toți puturosii Ieșiți la pensie din armata la 45 ani! Pai aia in armata nu au muncit nicio zi toată viața lor, au frecat menta pe banii statului si au ieșit la pensie la 45 ani ca erau "stresate" si i-a luat Muresan si a umplut Primăria cu alogeni, toți imigranți din toată Moldova aveau loc in Primarie numai cei din comuna nu.Si acum tot moldovenii comentează ca au început sa fie angajați oameni din comuna. Plecați dracu' înapoi in Moldova aia împuțită de unde ați venit leprelor!